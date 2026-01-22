Samsung admite responsabilidade em caso de explosão de um Galaxy S25 Plus

Uma alegada explosão de um smartphone topo de gama da Samsung está a gerar preocupação e debate sobre a segurança das baterias de iões de lítio. Um utilizador afirma que a empresa reconheceu responsabilidade num caso envolvendo um Galaxy S25 Plus que incendiou durante o carregamento. A empresa está a oferecer compensação ao utilizador e a cobrir as despesas médicas.

Incidente durante o carregamento

A Samsung terá admitido responsabilidade num caso que envolve um Galaxy S25 Plus que explodiu enquanto estava a carregar.

O incidente, a explosão, envolveu um Samsung Galaxy S25 Plus com dois meses de uso, que sofreu um “evento de fuga térmica” em novembro de 2025, numa habitação no estado do Indiana, EUA.

Explosão e incêndio no interior da habitação

Segundo o utilizador, o Galaxy S25 Plus estava a carregar durante a noite com um carregador e cabo oficiais da Samsung quando explodiu, incendiou-se e queimou a carpete da família.

O utilizador afirma que todas as pessoas presentes na casa inalaram fumos resultantes do incidente, o que levou a uma ida urgente a cuidados médicos por inalação de fumo e sintomas respiratórios.

A família refere que tratou o caso de forma formal e enviou documentação extensa à Samsung, incluindo um relatório do corpo de bombeiros local que confirma explicitamente um evento de fuga térmica (sobreaquecimento da bateria), registos médicos relacionados com a inalação de fumo e recibos que comprovam a compra do telefone e dos acessórios de carregamento oficiais.

Os bombeiros terão mantido o dispositivo danificado durante cerca de um mês antes de o enviarem para a equipa forense da Samsung para uma investigação interna.

Samsung assume responsabilidade

Após aproximadamente dois meses, a Samsung terá agora admitido responsabilidade pelo incidente, segundo o relato do utilizador.

De acordo com a publicação no Reddit, a empresa concordou em reembolsar o custo do Galaxy S25 Plus danificado, cobrir as despesas médicas diretas da família e pagar os custos de limpeza e reparação relacionados com os danos causados pelo incêndio.

Indemnização considerada insuficiente

A equipa de Seguros contra Incêndio e Marítimos da Samsung também terá oferecido 500 dólares por pessoa à família do utilizador, abrangendo dois adultos e uma criança, para compensar o que descreve como “dor e sofrimento” causados pelo incidente.

No entanto, o utilizador considera este valor muito baixo, argumentando que não contempla um eventual acompanhamento de saúde a longo prazo após a exposição a fumos de baterias de iões de lítio, nem o impacto psicológico de acordar com aquilo que descreve como um incêndio químico.

A publicação acrescenta que um membro da família tem agora medo de carregar o telemóvel devido ao trauma do incidente.

Procura de aconselhamento e contexto

O utilizador do Reddit está agora a procurar aconselhamento junto de outras pessoas que possam ter lidado com casos semelhantes de responsabilidade por produtos.

A Samsung não comentou publicamente os detalhes específicos do caso dexta explosão para além do que foi partilhado pelo utilizador.

Casos isolados

Para já, este parece ser um caso isolado. Não existem provas de um problema generalizado com baterias sobreaquecidas na série Galaxy S25. Ainda assim, pelo menos dois outros incêndios relacionados com o Galaxy S25 foram reportados anteriormente.

Um envolveu um Samsung Galaxy S25 Plus na Coreia do Sul que alegadamente incendiou sem estar a carregar, e outro envolveu um Galaxy S25 que terá começado a arder enquanto carregava no interior de um automóvel.