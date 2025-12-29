Está confirmado: a idade da reforma vai subir em 2027

O Governo publicou hoje, em Diário da República, uma portaria que confirma que a idade normal de acesso à pensão de velhice do regime geral da Segurança Social vai aumentar em 2027.

Reforma vai aumentar para 66 anos e 11 meses em 2027

Esta atualização resulta dos mais recentes números da esperança média de vida aos 65 anos, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que indicam um ligeiro aumento desse indicador. Com base nesses dados, o cálculo legal prevê este acréscimo de dois meses relativamente ao que estava previsto para 2026, ou seja vai aumentar para 66 anos e 11 meses em 2027.

Desde 2014 que a idade legal de reforma está indexada à esperança de vida: até então a idade estava fixa nos 65 anos, mas começou a subir de forma gradual. As oscilações observadas nos últimos anos têm refletido precisamente as variações deste indicador demográfico.

Além disso, a nova portaria confirma que quem pedir reforma antecipada em 2026 sofrerá um corte de 17,63% no valor da pensão devido ao fator de sustentabilidade, além da penalização habitual de 0,5% por cada mês antecipado em relação à idade legal de reforma