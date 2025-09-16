Empresa que criou o ChatGPT processa empresa portuguesa

A OpenAI interpôs ação no Tribunal de Propriedade Intelectual de Lisboa contra uma microempresa da Póvoa de Varzim. Saiba qual a razão.

OpenAI interpõe ação judicial contra empresa portuguesa GPT

A OpenAI, responsável pela criação do ChatGPT, moveu uma ação judicial contra a microempresa portuguesa Gestão Para Todos (GPT), sediada na Póvoa de Varzim. O processo corre no Tribunal de Propriedade Intelectual de Lisboa e centra-se no uso da sigla “GPT” pela empresa portuguesa, que a OpenAI considera poder gerar confusão com a sua própria marca “ChatGPT”.

A marca “GPT – Gestão Para Todos” foi registada em setembro de 2024 e recebeu aprovação oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em abril de 2025. No entanto, a OpenAI já tinha apresentado oposição ao registo em novembro de 2024, ainda antes da validação.

O caso levanta questões sobre a proteção de marcas globais e o uso de siglas comuns por empresas locais, estando agora nas mãos da justiça portuguesa decidir se há ou não violação dos direitos de propriedade intelectual da OpenAI.