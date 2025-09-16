Vídeo divulgado mostra os primeiros óculos inteligentes da Meta com ecrã

A pouquíssimo tempo da conferência Meta Connect, onde se espera que a gigante tecnológica dê a conhecer novidades, as redes sociais apanharam um vídeo que parece mostrar os seus primeiros óculos inteligentes com ecrã, em colaboração com a Ray-Ban.

Numa altura em que se têm conhecido smartphones altamente potentes, muitas alternativas de smartwatch e até estreias em matéria de smart rings, a Meta parece estar muito perto de reforçar o seu catálogo de smart glasses.

Um vídeo apanhado no canal do YouTube da Meta, e divulgado pela primeira vez pela UploadVR, parece confirmar o que o público já esperava: o vídeo mostra uns óculos com um heads-up display, que parece poder transmitir notificações de mensagens, navegação e informações sobre comandos de voz.

Além desta confirmação de alguns rumores anteriores, o vídeo mostra, também, uma utilizadora a escrever num bloco de notas, sugerindo que os óculos inteligentes da Meta serão combinados com a pulseira sEMG da empresa, um dispositivo vestível usado no pulso que pode ler os sinais elétricos do corpo e traduzir gestos em comandos nos óculos.

Mais ainda, a assinar os óculos está, curiosamente, a Ray-Ban, uma parceria que a Meta teria abandonado para este modelo com ecrã, há alguns meses, segundo rumores.

Esta divulgação mostra ainda que a Meta deverá continuar a apostar fortemente na Inteligência Aetificial e na visão computacional, esperando-se melhorias significativas, em relação ao modelo existente.

Tudo isto deverá ser apresentado pela Meta, amanhã, na conferência anual de desenvolvedores Connect.

Leia também: