OPPO Watch S: poderoso companheiro diário de fitness por 199,99 euros

A OPPO acaba de lançar o seu mais recente smartwatch, o OPPO Watch S, com um design ultrafino em aço inoxidável que combina conforto e estilo para utilização diária.

Com suporte para monitorização avançada de vários desportos e um ecrã de 3000 nits, o OPPO Watch S pode ser o poderoso companheiro de fitness de que anda à procura.

Por outro lado, funcionalidades como a Visão Geral de Bem-Estar (Wellness Overview) em 60 segundos, monitorização avançada do sono e avaliação do bem-estar físico e mental procuram ajudar os utilizadores a manterem-se a par da sua saúde 24/7.

Design ultrafino que combina conforto e estilo

Com uma construção leve, compacta e premium, o OPPO Watch S garante uma utilização fácil e com estilo, de manhã à noite.

Graças à tecnologia avançada de integração de componentes que permite otimizar o espaço no interior do relógio, o corpo ultrafino em aço inoxidável mede apenas 8,9 mm de espessura e pesa apenas 35 g, tornando a sua utilização excecionalmente confortável.

O mesmo design ultrafino, orientado para o conforto, estende-se às duas opções de bracelete do relógio:

Para os entusiastas do desporto com sentido de estilo, a bracelete em nylon entrançado do modelo Prata é leve, respirável e antibacteriana.

Como alternativa, a bracelete em fluoroelastómero do modelo Preto foi ergonomicamente concebida para acompanhar a curvatura do pulso, garantindo que a sensação é suave e confortável.

Complementando as cores na moda, o OPPO Watch S disponibiliza mais de 350 mostradores personalizados e uma variedade de widgets.

Tudo isto brilha, graças a um ecrã AMOLED ultrabrilhante de 1,46 polegadas com nitidez cristalina, brilho máximo de até 3000 nits, uma relação ecrã/corpo de 75% e uma moldura estreita de 2,8 mm para uma experiência visual que não compromete.

Mantenha-se a par dos objetivos de desporto e fitness

O OPPO Watch S amplia ainda mais o apoio a vários desportos, fornecendo dados detalhados que ajudam os utilizadores a compreender melhor as suas atividades. Assim, todos podem melhorar o seu desempenho de forma segura e eficaz.

Com mais de 100 modos de treino e monitorização avançada de 11 desportos, incluindo corrida, badminton, ténis e natação , o relógio oferece insights baseados na ciência que orientam movimentos mais inteligentes e treinos mais eficazes.

Para desportos relacionados com corrida, o OPPO Watch S está equipado com o mesmo GPS de dupla banda dos modelos topo de gama, garantindo um posicionamento preciso, mesmo em ambientes desafiantes.

Oferece múltiplas opções de monitorização de corrida - ao ar livre, em espaço interior e corrida para queimar gordura - e regista métricas como tempo total de corrida, calorias queimadas e frequência cardíaca.

Além disso, acompanha indicadores profissionais de corrida, ajudando os utilizadores a otimizar a sua técnica, prevenir lesões e gerir a intensidade do treino com maior precisão. Destaque para os seguintes:

Tempo de contacto com o solo (GCT);

Oscilação vertical;

Frequência cardíaca no limiar de lactato (LTHR).

Ao sincronizar dados em tempo real com dispositivos externos, como passadeiras, a transmissão de frequência cardíaca (Heart Rate Broadcast) permite aos utilizadores consultar as métricas diretamente nos monitores integrados.

Assim, durante os treinos, não precisam de verificar constantemente o relógio.

Análise de saúde de nível superior para um bem-estar 24/7

Segundo a OPPO, o Watch S está equipado com sensores topo de gama que proporcionam análises de saúde líderes na sua categoria.

Inclui um sensor de frequência cardíaca de oito canais, um sensor de oxigénio no sangue de 16 canais e um sensor de temperatura do pulso, que trabalham em conjunto para captar dados corporais precisos, apoiando desde a monitorização diária rigorosa até insights contínuos e aprofundados sobre o bem-estar.

Um dos principais destaques é a Visão Geral de Bem-Estar (Wellness Overview) em 60 segundos, que consolida nove indicadores-chave de saúde numa avaliação, com um único toque.

Em apenas um minuto, os utilizadores podem captar métricas abrangentes, incluindo frequência cardíaca, oxigénio no sangue, avaliação do sono e nível de stress físico e mental, e obter uma visão geral rápida, mas detalhada, do seu bem-estar físico e mental.

Depois, a função Análise da Saúde do Sono (Sleep Health Analysis) monitoriza métricas como a frequência cardíaca durante o sono, a frequência respiratória, o sono profundo e alterações nos indicadores físicos, mesmo durante sestas curtas de apenas 20 minutos.

Com estas leituras, o relógio cria relatórios pessoais que ajudam os utilizadores a compreender melhor os seus padrões individuais de sono.

Conveniência de conexão dupla

O OPPO Watch S oferece conectividade fluida para dispositivos Android e iOS, e pode ser emparelhado com até dois smartphones ao mesmo tempo.

Essa capacidade de conexão dupla líder do setor permite que o relógio receba chamadas e notificações de mensagens de ambos os dispositivos em simultâneo, tornando-o um companheiro ideal para utilizadores com dois telemóveis.

A conectividade com o telemóvel principal permite, também, que os utilizadores sincronizem contactos, façam chamadas rapidamente e acedam ao controlo remoto da câmara diretamente a partir do relógio, para uma experiência diária mais simples.

Apesar do seu formato ultrafino, o OPPO Watch S não compromete em termos de duração da bateria e durabilidade.

A bateria de 330 mAh oferece até 10 dias de autonomia, enquanto uma carga rápida de 10 minutos fornece energia para um dia inteiro, conforme prometido pela OPPO.

O relógio é construído com uma cobertura de vidro curvo 2.5 D com moldura resistente a impactos e corpo em aço inoxidável.

Esta combinação garante uma durabilidade superior, bem como resistência à corrosão, oferecendo proteção que vai muito além dos choques e arranhões do dia a dia.

Com resistência a água e poeira de classificação IP68, bem como classificação de resistência à água 5 ATM, o relógio monitoriza de forma fiável os treinos durante natação, mergulho e outras atividades aquáticas comuns.

Disponibilidade

O OPPO Watch S já está disponível, em Portugal, com um PVP recomendado de 199,99 euros.