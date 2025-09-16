Volkswagen admite que perdia dinheiro com os seus primeiros carros elétricos pequenos

As fabricantes têm lamentado que desenvolver carros elétricos pequenos e acessíveis é incomportável, ainda mais quando cada uma procura fazê-lo por si própria. Aliás, foi perante este cenário que fabricantes como a Renault e a Volkswagen iniciaram conversações, procurando desenvolver um modelo sustentável para o negócio e acessível para as pessoas. Agora, esta última admitiu que, inicialmente, perdia dinheiro com os modelos pequenos a bateria.

No próximo ano, a Volkswagen lançará a sua nova família de carros elétricos acessíveis. De nome Electric Urban Car Family, esta gama será composta por quatro modelos do segmento B: o CUPRA Raval, que será o primeiro a chegar ao mercado, o Skoda Epiq, e os Volkswagen ID. Polo e ID. Cross.

Entretanto, em 2027, será lançada uma proposta adicional para o segmento A, o Volkswagen ID.1, cujo nome definitivo poderá ser ID. Lupo ou ID. Up.

Esta não é a primeira vez que a fabricante alemã aposta na categoria dos carros elétricos acessíveis. De facto, há alguns anos, comercializou os Skoda CITIGOe iV, SEAT Mii electric e Volkswagen e-up.

Contudo, segundo Thomas Schäfer, responsável pelo Brand Group Core (CUPRA, SEAT, Skoda, Volkswagen e Volkswagen Veículos Comerciais), durante uma entrevista recente, citada pelo espanhol Foro Coches Electricos, o grupo perdia em média cerca de 8000 euros com cada unidade vendida, na altura.

Modelos elétricos da Volkswagen finalmente rentáveis?

Os modelos a serem lançados nos próximos meses serão, por sua vez, tão rentáveis quanto as suas propostas térmicas.

Sob a liderança dos nossos colegas espanhóis da SEAT/CUPRA, desenvolvemos em conjunto os veículos para todas as marcas do Brand Group Core com base na plataforma da Volkswagen. Os veículos serão fabricados em Espanha, em duas das nossas fábricas mais eficientes.

Desta forma, a empresa conseguirá poupar, pelo menos, 600 milhões de euros em custos, o equivalente ao montante alcançado há alguns anos com o desenvolvimento conjunto do Skoda Superb e do Volkswagen Passat.

Além desta, outras abordagens para poupança incluirão as novas células de bateria de formato unificado, bem como os subsídios do Governo espanhol.

Sabe-se, também, que o Raval e o ID. Polo serão fabricados em Martorell, em Barcelona, Espanha, o Epiq e o ID. Cross em Landaben, em Navarra, Espanha, e o ID.1, em Palmela, em Setúbal, Portugal.

Nas suas variantes de base, todos eles utilizarão baterias lítio-ferrofosfato (LFP), uma química mais económica do que níquel, cobalto, manganês (NCM).

Além disso, utilizarão a versão de tração dianteira da plataforma MEB+, mais simples e barata de fabricar do que a de tração traseira.

A família de veículos elétricos urbanos representa um novo começo, acessibilidade e progresso. E uma promessa fundamental do Grupo Volkswagen: mobilidade para todos. Da Europa, para a Europa. A Volkswagen cumpre.

Disse Oliver Blume, diretor-executivo do Grupo Volkswagen.

