Europa já tem um robô humanoide doméstico para competir com a Tesla

A corrida para desenvolver o primeiro robô humanoide doméstico verdadeiramente funcional está ao rubro, e a Europa acaba de apresentar um forte concorrente para rivalizar com as propostas americanas, como o Optimus da Tesla. A empresa alemã Neura Robotics posiciona-se na linha da frente com uma máquina sofisticada, com chegada prevista para 2026.

Neura 4NE1: a resposta europeia ao Optimus da Tesla

Apresentado durante a feira de tecnologia IFA, em Berlim, o 4NE1 da Neura Robotics é a mais recente aposta europeia no setor dos autómatos humanoides. Com um lançamento projetado para 2026, este robô foi concebido para se integrar no ambiente doméstico e auxiliar nas tarefas do quotidiano.

Mede 1,80 metros, pesa 80 quilos, e o seu preço, que rondará os 60.000 euros, reflete a tecnologia avançada que o compõe. O que distingue o 4NE1 é a sua capacidade de interagir com o mundo de forma inteligente e adaptativa.

Equipado com 55 graus de liberdade de movimento, visão de 360 graus e uma pele artificial sensível ao toque, este robô foi projetado para ser mais do que uma simples máquina.

A Neura Robotics garante que o 4NE1 será capaz de executar tarefas complexas como passar a ferro, descarregar a máquina de lavar louça ou transportar objetos pesados até 100 kg, tudo isto sem necessidade de programação específica para cada novo ambiente. A sua agilidade, embora possa parecer limitada em demonstrações iniciais, é compensada pela sua enorme versatilidade.

Para alcançar este nível de autonomia, o 4NE1 possui:

Um poderoso sistema de inteligência artificial (IA) baseado no modelo GR00T da NVIDIA;

Processadores Jetson para o processamento local de dados;

Um sistema operativo próprio, denominado NEURON OS, que gere todas as operações.

A perceção do ambiente é assegurada por um "Omnisensor" patenteado e sete câmaras, que lhe permitem distinguir entre pessoas e objetos, reconhecer indivíduos e colaborar de forma segura com seres humanos.

Versatilidade para além das casas

Embora o foco principal seja o mercado doméstico, as suas capacidades tornam-no igualmente apto para ambientes industriais ou de serviços. A Hyundai, por exemplo, já demonstrou o seu potencial em tarefas de construção.

A sua autonomia de 24 horas, garantida por um sistema inteligente de bateria dupla, e uma velocidade máxima de 5 km/h, conferem-lhe a resistência e a mobilidade necessárias para operar em múltiplos cenários.

A empresa está também a desenvolver o Neuraverse, uma plataforma aberta que funcionará como uma loja de aplicações para os seus robôs. A grande inovação deste ecossistema é a aprendizagem partilhada: a experiência adquirida por um robô pode ser instantaneamente transferida para todos os outros.

Para suportar esta rede inteligente, a Neura estabeleceu parcerias estratégicas com a Vodafone, para a conectividade 5G, e com a SAP e a NVIDIA, para o poder computacional.

A empresa pretende entregar cinco milhões de unidades até 2030 e solidificar-se como a principal referência europeia na robótica humanoide. David Reger, CEO da Neura Robotics, afirmou que a empresa está a fazer pela robótica "o que o iPhone fez pelos smartphones".

Contudo, o lançamento comercial em 2026 será o teste decisivo. O preço de 60.000 euros levanta a questão sobre se o mercado de consumo está preparado para um investimento tão alto. O sucesso dependerá não só das proezas técnicas do 4NE1, mas também da sua facilidade de utilização e da robustez do ecossistema de aplicações que o suporta.

Leia também: