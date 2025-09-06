OnePlus termina parceria com a Hasselblad e revela novidade na fotografia

As grandes marcas de smartphones têm estado nos últimos anos a associar-se às gigantes do campo da fotografia. Os exemplos são reconhecidos e os resultados têm validado estas parcerias. Uma destas chega agora ao fim, e foi revelado que a OnePlus deixará de contar com a Hasselblad nos seus smartphones.

.

OnePlus termina parceria com a Hasselblad

A OnePlus anunciou o fim da sua parceria com a Hasselblad, iniciada em 2021 com o lançamento da série OnePlus 9. Numa publicação no Fórum da Comunidade OnePlus, o CEO e cofundador Pete Lau destacou as conquistas da Hasselblad ao longo dos anos. Por exemplo, a colaboração focou-se fortemente na ciência da cor, o que levou à criação da “Calibração Natural da Cor com a Hasselblad”, onde os engenheiros “debateram incansavelmente sobre o tom certo de azul”.

Esta parceria também se estendeu à marca, com o logótipo da Hasselblad nos módulos da câmara e toques na aplicação da câmara, como um botão laranja do obturador. A OnePlus está agora a trabalhar num novo motor de imagem interno chamado OnePlus DetailMax Engine, que a marca já descreveu.

Revelou que foi concebido desde o início para proporcionar as fotografias mais nítidas e realistas num smartphone. Aproveitará todo o potencial da imagem computacional para apresentar as cenas como elas realmente são, sem embelezamento excessivo ou distorção. No momento em que se fizer zoom numa fotografia, os utilizadores vão entender por que razão a marca tem a certeza de vão adorar os resultados.

Revela novidade na fotografia e imagens

Pete Lau promete que o novo motor, utilizando “algoritmos avançados”, irá captar mais dados para imagens com “profundidade e realismo incomparáveis”. Fez ainda questão de dizer que evitará “melhorias artificiais”, como mostrar uma lua “falsa”.

O comentário sobre “lua falsa” é provavelmente uma subtil ofensa à Samsung, que foi apanhada em 2023 por usar IA para sobrepor detalhes em fotos da lua que a lente da câmara nunca captou. Um utilizador provou-o tirando uma foto desfocada e reduzida da lua num monitor, apenas para o telefone exibir uma imagem perfeitamente detalhada.

O motor ainda está num protótipo inicial, mas deve ser esperado no próximo flagship da empresa, o OnePlus 14, embora a empresa possa saltar este nome e optar pelo 15. Foi exatamente isso que aconteceu com o OnePlus 4 em 2017, provavelmente porque o número 4 é considerado uma fonte de na China e noutras culturas do Leste Asiático, onde a sua pronúncia soa quase idêntica à palavra para “morte”.