Pixel 10 Pro XL: novo smartphone Google está entre os melhores na fotografia

Apresentado esta semana, o novo Pixel 10 Pro XL da Google tem muitos argumentos para ser uma das propostas do mercado. Este ano volta a destacar-se na fotografia e isso foi agora provado nos primeiros testes realizados. Apesar não ser líder, os resultados da DXOMARK colocam-no no topo e a ombrear com outras propostas do mercado.

O Google Pixel 10 Pro XL apresentou um desempenho sólido nos testes de câmara do DXOMARK, garantindo um lugar entre os melhores dispositivos no nosso ranking atual. O mais recente smartphone topo de gama da Google utiliza os mesmos módulos de câmara do seu antecessor, o Pixel 9 Pro XL, mas, graças ao novo chipset Tensor G5, o desempenho da câmara e da fotografia melhorou significativamente em alguns aspetos.

As imagens estáticas apresentam uma boa exposição e uma ampla gama dinâmica, além de cores geralmente agradáveis ​​e um balanço de brancos preciso. Os artefactos são muito bem controlados, com apenas alguns efeitos fantasma e halo ocasionalmente percetíveis. A câmara também mantém um ótimo equilíbrio entre a redução de ruído e a retenção de detalhes, mas não consegue igualar as melhores neste aspeto.

O novo Pixel capta elevados níveis de detalhe na distância focal nativa do seu módulo de câmara dedicado com zoom tele de 5x, mas a falta de detalhe e textura é notória em definições de zoom tele mais curtas. Já a câmara ultra-wide oferece um ótimo desempenho, captando imagens muito detalhadas com um campo de visão amplo.

O Pixel 10 Pro XL está entre os melhores no modo vídeo, graças a uma gama dinâmica bastante ampla e a cores agradáveis. Em termos de controlo do equilíbrio de brancos e da exposição, supera até alguns dos melhores concorrentes, como o Apple iPhone 16 Pro Max. Os detalhes do vídeo são muito bons e os níveis de ruído são mantidos baixos durante a gravação à luz do dia, mas o equilíbrio entre a textura e o ruído cai um pouco à medida que a luz diminui. A estabilização de vídeo é bastante eficaz, apesar de alguma vibração perceptível da câmara ao caminhar durante a gravação.

O Pixel 10 Pro XL também vem com o Video Boost baseado na cloud da Google, que oferece uma excelente qualidade de vídeo. O Pro Res Zoom é uma funcionalidade que melhora a qualidade da imagem em fatores de zoom teleobjetiva entre 30x e 100x, utilizando IA generativa. No entanto, esta funcionalidade não é ativada se um rosto for detetado no quadro para evitar distorções faciais não naturais.

Outras características de IA relacionadas com a imagem incluem o Camera Coach, que auxilia no enquadramento e na utilização de modos de câmara com base na cena, bem como ferramentas inteligentes de remoção de objetos e otimização de fotografias em grupo. Esta qualidade com provada agora pela DXOMARK coloca-o assim entre os melhores na fotografia da gama alta e confirma a qualidade desta proposta.