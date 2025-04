Motorola traz para Portugal o Razr 60 Ultra, o dobrável mais potente do mercado

A Motorola revelou a sua próxima geração de smartphones dobráveis, a família Razr 60. Esta é composta por dois modelos que levam o formato de concha um passo mais longe, tanto em termos de potência como de design robusto e inovador. Estes smartphones chegam também a Portugal.

Dobrável mais potente do mercado

Como sucessor da série Razr 50 lançada no ano passado, a marca americana detida pela Lenovo optou por lançar duas versões: o Razr 60 standard como modelo de entrada de gama mais acessível e o Razr 60 Ultra, o mais avançado e poderoso dos dois. Nesta geração, a Motorola focou-se não só na aparência, mas também na durabilidade e na utilização de materiais e cores mais marcantes.

O Razr 60 Ultra está disponível em quatro acabamentos: Alcantara, madeira, cetim e pele sintética. A madeira provém de florestas certificadas e controladas, enquanto a Alcantara, amplamente utilizada em produtos de luxo, chega pela primeira vez a um smartphone: é fabricada em Itália, suave ao toque, confortável de segurar, fácil de segurar e neutra em carbono.

Cada material é finalizado com uma cor especialmente selecionada pela Pantone: Scarab (preto), Mountain Trail (madeira), Cabaret (rosa magenta) e Rio Red (vermelho escuro). No Motorola Razr 60, os utilizadores podem escolher entre um acabamento inspirado no couro, um acabamento inspirado no nylon e um acabamento em acetato com uma textura exclusiva.

Um design apelativo

O seu design melhora a durabilidade graças à utilização de uma nova dobradiça reforçada com titânio, 4 vezes mais forte do que o aço inoxidável de grau cirúrgico, que suporta até 35% mais dobras do que a geração anterior. Ambos possuem proteção contra poeiras e água com certificação IP48, o que permite suportar a imersão em 1,5 metros de água doce até 30 minutos e proteger contra poeiras superiores a 1 mm.

Com margens 20% mais estreitas, o modelo Ultra apresenta um ecrã pOLED de 7 polegadas com maior resolução e certificação de cor Pantone pela primeira vez num dobrável. O seu ecrã exterior tem 4 polegadas e é feito de Corning Gorilla Glass-Ceramic.

Os novos smartphones dobráveis ​​da Motorola melhoram o desempenho com a utilização do processador Snapdragon 8 Elite, o mais avançado da Qualcomm até à data, para o Razr 60 Ultra, o que permite um aumento de 45% no CPU e de 40% nos gráficos. Este modelo oferece ainda o primeiro sistema de câmara tripla de 50 MP num dispositivo dobrável, com lente grande angular, Super Zoom e novidades como a incorporação do Dolby Vision pela primeira vez na marca.

Câmaras de topo no Razr 60 Ultra

Esta câmara utiliza IA através de várias funcionalidades, como o Signature Style, que aprende as preferências do utilizador para ajustar as fotografias, a estabilização adaptável para vídeo, o Group Shot para evitar automaticamente pessoas com os olhos fechados em fotografias de grupo e o Action Shot para fotografias em movimento.

Este telefone oferece mais de 36 horas de autonomia com uma única carga, graças à sua bateria de 4.700 mAh. Tem carregamento TurboPower com fios de 68 W e carregamento sem fios de 30 W. O modelo padrão apresenta um ecrã pOLED de 6,9 ​​polegadas com HDR10+ interno, complementado por um painel externo de 3,6 polegadas quando fechado.

Por sua vez, o Razr 60 standard conta com o chip Dimensity 7400X da MediaTek, com melhorias também na utilização de inteligência artificial e mais 15% de desempenho que o seu antecessor. Tem um sistema de câmara de 50 MP, complementado por uma lente ultra grande angular e uma lente macro de 13 MP. Conta com uma bateria de 4.500 mAh, bem como um sistema de carregamento rápido de 30 W através de cabo e carregamento sem fios de 15 W.

Novidades Motorola na AI

Ambos os terminais partilham a presença do Moto AI, a plataforma de inteligência artificial da marca, na qual repetem funções já conhecidas como Catch me up, Preste atenção e Lembre-se disto. Além disso, adicionou recomendações em tempo real com o comando Next Move para reconhecer conteúdo no ecrã e guardar detalhes, criar uma lista de reprodução temática ou criar conteúdo visual.

Os utilizadores podem aceder a funcionalidades com um comando de voz ou texto, como “mostrar isto na minha TV” para transmitir conteúdo para uma TV, espelhá-lo num PC ou tablet ou ativar um hub multitarefa. Além disso, o Gemini e o Gemini Live também podem ser acedidos a partir de monitores externos.

O modelo Ultra conta com uma tecla de atalho dedicada à IA, permitindo aceder rapidamente ao Moto AI a qualquer momento. Além disso, quando o seu smartphone estiver em modo de espera, ative o Look & Talk com apenas um olhar para interagir e responder a perguntas rápidas, resumir notificações, resolver dúvidas em qualquer lugar ou transcrever conversas.

Disponibilidade e preço

O Motorola Razr 60 Ultra estará disponível em Portugal nas cores Cabaret, Rio Red, Mountain Trail e Scarab, com um preço de 1299,99 €, a partir de 15 de maio.