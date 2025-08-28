Posto de carregamento da Tesla em Fátima alvo de vandalismo
O posto de carregamento de automóveis elétricos da Tesla em Fátima foi vandalizado. Segundo as informações, os cabos de vários carregadores foram cortados.
Posto de carregamento da Tesla em Fátima é um dos maiores...
De acordo com o canal, Região de Leiria, os atos de vandalismo ocorreram na madrugada de segunda-feira, e vários carregadores ficaram mesmo inoperacionais. De relembrar que o Posto de carregamento da Tesla em Fátima é um dos maiores postos de carregamento da Tesla do país, tendo sido recentemente expandido.
Segundo uma publicação na rede social X, o Tesla Club Portugal foi referido que...
Todos os cabos dos stalls V2 [nota de redação: carregadores de segunda geração] e os stalls V4 (8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b) [de quarta geração] foram cortados e roubados
Suspeita-se que os ladrões foram interrompidos. As imagens captadas por as câmaras de vigilância já instaladas no local estão a ser analisadas
O Supercharger da Tesla não ficou totalmente fora de serviço: manteve operacionais 12 postos com tecnologia V4. No seguimento da ampliação da infraestrutura, o Posto de carregamento da Tesla em Fátima passou a ter mais 18 unidades, passando a contar com um total de 32, o que a torna a segunda maior estação do sul da Europa.
O maior Supercharger da Tesla encontra-se igualmente em Portugal, na Mealhada, e dispõe de 40 postos de carregamento, também com tecnologia V4.
Milagre…
Isso é coisa do yamahia 😀
Não é uma ocorrência q vise a Tesla em particular.
Na margem sul foi uma razia, praticamente não havia na zona onde carregar o carro. Desde BP PULSE/Iberdrola, passando por Continentes, PowerDots etc.
E desde há muito q acontece um pouco por todo o país, UE e EUA.
É muito perigoso carregar os carros à noite, como sempre tenho alertado. Potencialmente os postos estão sempre a ser rondados por gente deste calibre, armados de ferramentas de corte e sabe-se lá mais o quê. O desespero pela sobrevivência q afecta cada vez mais gente, satisfeita nem q seja a troco de uns tostões revela bem como este país se está a transformar num lugar pouco confiável e muito inseguro.
Andam a assaltar bombas de combustível, veja lá se não é perigoso também.
Estes já foram repostos e o assaltante já foi apanhado.
Até os crimes contra elétricos são melhores. LOOOOOOOL
Eu sei que a malta elektra já tem receio de ir carregar em descampados ao fim do dia/início da madrugada. É precisamente por isso que eu arranco nessas horas, para não levar com os emplastros.
Não é desespero por sobrevivência. Quem o faz poderia ter um trabalho legítimo, preferem a vida de crime.
Se calhar não poderia. Nem nos passa pela cabeça o nr. de pessoas que andam aí ao deus dará fruto da imigração descontrolada. Nem a nós nem às autoridades, pelos vistos.
Estes individuos são uns idiotas, desculpem lá a expressão. Qual seria o motivo de vandalizar um posto de carregamento? Qualquer tipo de vandalismo teria de ser aplicado a sanção máxima, estes indivíduos fazem com que o desenvolvimento de infraestrutura elétrica fique estagnado. Especialmente agora que a Mobi-e perdeu o direito à extorsão aos portugueses com taxas inapropriadas. Os carregadores estão equipados com acesso ao StarLink pelo menos a V4, no momento em que os vão ligar, eles vão mandar a localização.
Vais ser extorquido, operador a operador. Ou achas que a liberalização, como o governo gosta de lhe chamar sabendo que é falso, vem sem custos?
Ainda acreditas no pai Natal?
A malta da caça ao cobre até cabos de alta tensão roubam. Lembro-me de uma noticia (ano passado?) em que por causa de um roubo desses uma aldeia ficou sem luz durante dias até a REN resolver a situação, isto é, esticar novos cabos.
Diria que andar a roubar cabos de carregadores EV é mais seguro do que cabos de alta tensão 😀 (dado que os cabos dos carregadores só estão em carga quando o carregamento começa)
Infelizmente, fizeram o mesmo em vários carregadores não Tesla, aqui no Porto. No caso da Praça Velasquez, esteve algum tempo em que todos os carregadores tiveram os cabos cortados. E fizeram o mesmo noutros locais.
O preço do cobre, anda alto e os lelos agradecem…
Não é vandalismo, é furto.
Certo. é: Posto de carregamento da Tesla em Fátima alvo de vandalismo: cabos foram cortados e furtados.
Noticias recentes sobre roubo de cobre:
– em 2024, até agosto, a GNR já tinha registado 322 crimes de furto de cobre com 5 detenções (07/09/2024)
– 5 homens, 1 em prisão preventiva e 4 em fuga, furtaram centenas de metros de cabos d cobre em centrais solares e redes de comunicações (02/03/2025)
– 2 jovens foram apanhados pela GNR em Mangualde a roubar cabos de cobre (11/03/2025)
– 3 homens foram detidos em Ourique encontrados a roubar cobre de postes de comunicações (1.200 kg) e estão em prisão preventiva (04/06/2025)
– vaga de furtos de cabos elétricos deixa postos de carregamento da margem sul inoperacionais (22/8/2025)
O roubo do cobre já é antigo:
– roube de cobre deixa vias da Grande Lisboa às escuras. Também têm sido alvos com alguma frequência o Eixo Norte-Sul o IC19m o IC17 e o IC22 (26/11/2012, não há engano é mesmo 2012)
–
Pelo que ouvi, o alegado “corta cabos” já foi apanhado.
De notar a rapidez com que a malta da Tesla foi ao local repor a normalidade. Acredito que uma situação similar num posto publico ou até de outra marca, deve demorar dias senão semanas. Pelo menos na parte de manutenção (neste caso pelo menos) foi 5 estrela.
Mas a Tesla já substituiu os cabos todos?
Começou pelos V4 (acho que em 24h) e os V2 começaram já ontem a substituir. Já deve estar tudo normalizado hoje (ainda não verifiquei).
Só os 2 V4, O resto vem de canoa.
Será que se o lugar tivesse fisicamente vigiado por guarda armado acompanhado com um cão de guarda, também cortavam e levavam os cabos?
Isto deveria ser considerado um crime muito grave: sabotagem de infra-estrutura energética. Pelo menos 8 a 25 anos de cadeia.
Nem se matares 15 pessoas, ou violares criancinhas apanhas 25 anos, quanto mais por roubar cobre, é pena é quando ele estava a cortar os cabos não haver uma descarga elétrica e o rapazinho fica a rir agarrado ao cabo.
Não porque os cabos não estão sob tensão. Tem um sistema de comunicação, só depois do carregador comunicar com o carro, é que é libertada a energia. A única energia que passa ali é do condutor de comunicação, que deverá ser 3V ou algo do género.
Já agora soldados armados com fuzis e granadas defensivas? Ter ali um vigilante provavelmente iria evitar, mas e os custos disso? Ter alguém ali todos os dias, nem que fosse só no período nocturno, quem é que pagava isso?
Isso ou drones com mísseis hellfire, Lá se ia o posto mas sabia-se que se matava o ladrão. Ficava em pedacinhos mais pequenos do que se se usasse granadas defensivas, poupava-se em despesas de enterro, era só passar uma mangueirada 🙂
Já está totalmente operacional.
E segundo consta já se conhece o autor ou um dos autores.
Quem faz isto deveria ser obrigado a pagar os prejuízos provocados, fosse como fosse. Pagar uns milhares seria um desincentivo à vontade de destruir ou pretender ganhar com o que é de todos ou de algum particular! A aplicação da Justiça por estes lados anda muito branda, até demais.
Estou mais curioso em saber o porquê os locais com os maiores postos de carregamento serem esses.