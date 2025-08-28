PplWare Mobile

Posto de carregamento da Tesla em Fátima alvo de vandalismo

· Motores/Energia 27 Comentários

Autor: Pedro Pinto

  1. André says:
    28 de Agosto de 2025 às 11:06

    Milagre…

  2. Hugo says:
    28 de Agosto de 2025 às 11:29

    Isso é coisa do yamahia 😀

  3. Yamahia says:
    28 de Agosto de 2025 às 11:31

    Não é uma ocorrência q vise a Tesla em particular.
    Na margem sul foi uma razia, praticamente não havia na zona onde carregar o carro. Desde BP PULSE/Iberdrola, passando por Continentes, PowerDots etc.
    E desde há muito q acontece um pouco por todo o país, UE e EUA.
    É muito perigoso carregar os carros à noite, como sempre tenho alertado. Potencialmente os postos estão sempre a ser rondados por gente deste calibre, armados de ferramentas de corte e sabe-se lá mais o quê. O desespero pela sobrevivência q afecta cada vez mais gente, satisfeita nem q seja a troco de uns tostões revela bem como este país se está a transformar num lugar pouco confiável e muito inseguro.

  4. Paulo Dias says:
    28 de Agosto de 2025 às 11:35

    Estes individuos são uns idiotas, desculpem lá a expressão. Qual seria o motivo de vandalizar um posto de carregamento? Qualquer tipo de vandalismo teria de ser aplicado a sanção máxima, estes indivíduos fazem com que o desenvolvimento de infraestrutura elétrica fique estagnado. Especialmente agora que a Mobi-e perdeu o direito à extorsão aos portugueses com taxas inapropriadas. Os carregadores estão equipados com acesso ao StarLink pelo menos a V4, no momento em que os vão ligar, eles vão mandar a localização.

    • Pedro says:
      28 de Agosto de 2025 às 12:28

      Vais ser extorquido, operador a operador. Ou achas que a liberalização, como o governo gosta de lhe chamar sabendo que é falso, vem sem custos?

      Ainda acreditas no pai Natal?

    • JPM says:
      28 de Agosto de 2025 às 13:44

      A malta da caça ao cobre até cabos de alta tensão roubam. Lembro-me de uma noticia (ano passado?) em que por causa de um roubo desses uma aldeia ficou sem luz durante dias até a REN resolver a situação, isto é, esticar novos cabos.
      Diria que andar a roubar cabos de carregadores EV é mais seguro do que cabos de alta tensão 😀 (dado que os cabos dos carregadores só estão em carga quando o carregamento começa)

  5. Nuno says:
    28 de Agosto de 2025 às 11:39

    Infelizmente, fizeram o mesmo em vários carregadores não Tesla, aqui no Porto. No caso da Praça Velasquez, esteve algum tempo em que todos os carregadores tiveram os cabos cortados. E fizeram o mesmo noutros locais.

  6. Mário says:
    28 de Agosto de 2025 às 11:43

    O preço do cobre, anda alto e os lelos agradecem…

  7. P says:
    28 de Agosto de 2025 às 11:51

    Não é vandalismo, é furto.

    • Max says:
      28 de Agosto de 2025 às 13:25

      Certo. é: Posto de carregamento da Tesla em Fátima alvo de vandalismo: cabos foram cortados e furtados.
      Noticias recentes sobre roubo de cobre:
      – em 2024, até agosto, a GNR já tinha registado 322 crimes de furto de cobre com 5 detenções (07/09/2024)
      – 5 homens, 1 em prisão preventiva e 4 em fuga, furtaram centenas de metros de cabos d cobre em centrais solares e redes de comunicações (02/03/2025)
      – 2 jovens foram apanhados pela GNR em Mangualde a roubar cabos de cobre (11/03/2025)
      – 3 homens foram detidos em Ourique encontrados a roubar cobre de postes de comunicações (1.200 kg) e estão em prisão preventiva (04/06/2025)
      – vaga de furtos de cabos elétricos deixa postos de carregamento da margem sul inoperacionais (22/8/2025)
      O roubo do cobre já é antigo:
      – roube de cobre deixa vias da Grande Lisboa às escuras. Também têm sido alvos com alguma frequência o Eixo Norte-Sul o IC19m o IC17 e o IC22 (26/11/2012, não há engano é mesmo 2012)

  8. JPM says:
    28 de Agosto de 2025 às 12:00

    Pelo que ouvi, o alegado “corta cabos” já foi apanhado.
    De notar a rapidez com que a malta da Tesla foi ao local repor a normalidade. Acredito que uma situação similar num posto publico ou até de outra marca, deve demorar dias senão semanas. Pelo menos na parte de manutenção (neste caso pelo menos) foi 5 estrela.

  9. Joao Ptt says:
    28 de Agosto de 2025 às 12:05

    Será que se o lugar tivesse fisicamente vigiado por guarda armado acompanhado com um cão de guarda, também cortavam e levavam os cabos?

    Isto deveria ser considerado um crime muito grave: sabotagem de infra-estrutura energética. Pelo menos 8 a 25 anos de cadeia.

    • B@rão Vermelho says:
      28 de Agosto de 2025 às 12:16

      Nem se matares 15 pessoas, ou violares criancinhas apanhas 25 anos, quanto mais por roubar cobre, é pena é quando ele estava a cortar os cabos não haver uma descarga elétrica e o rapazinho fica a rir agarrado ao cabo.

      • David Guerreiro says:
        28 de Agosto de 2025 às 12:33

        Não porque os cabos não estão sob tensão. Tem um sistema de comunicação, só depois do carregador comunicar com o carro, é que é libertada a energia. A única energia que passa ali é do condutor de comunicação, que deverá ser 3V ou algo do género.

    • David Guerreiro says:
      28 de Agosto de 2025 às 12:31

      Já agora soldados armados com fuzis e granadas defensivas? Ter ali um vigilante provavelmente iria evitar, mas e os custos disso? Ter alguém ali todos os dias, nem que fosse só no período nocturno, quem é que pagava isso?

      • Max says:
        28 de Agosto de 2025 às 13:32

        Isso ou drones com mísseis hellfire, Lá se ia o posto mas sabia-se que se matava o ladrão. Ficava em pedacinhos mais pequenos do que se se usasse granadas defensivas, poupava-se em despesas de enterro, era só passar uma mangueirada 🙂

  10. Rui Costa says:
    28 de Agosto de 2025 às 12:14

    Já está totalmente operacional.

    E segundo consta já se conhece o autor ou um dos autores.

  11. José says:
    28 de Agosto de 2025 às 12:51

    Quem faz isto deveria ser obrigado a pagar os prejuízos provocados, fosse como fosse. Pagar uns milhares seria um desincentivo à vontade de destruir ou pretender ganhar com o que é de todos ou de algum particular! A aplicação da Justiça por estes lados anda muito branda, até demais.

  12. says:
    28 de Agosto de 2025 às 13:28

    Estou mais curioso em saber o porquê os locais com os maiores postos de carregamento serem esses.

