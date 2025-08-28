Posto de carregamento da Tesla em Fátima alvo de vandalismo

O posto de carregamento de automóveis elétricos da Tesla em Fátima foi vandalizado. Segundo as informações, os cabos de vários carregadores foram cortados.

Posto de carregamento da Tesla em Fátima é um dos maiores

De acordo com o canal, Região de Leiria, os atos de vandalismo ocorreram na madrugada de segunda-feira, e vários carregadores ficaram mesmo inoperacionais. De relembrar que o Posto de carregamento da Tesla em Fátima é um dos maiores postos de carregamento da Tesla do país, tendo sido recentemente expandido.

Segundo uma publicação na rede social X, o Tesla Club Portugal foi referido que

Todos os cabos dos stalls V2 [nota de redação: carregadores de segunda geração] e os stalls V4 (8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b) [de quarta geração] foram cortados e roubados Suspeita-se que os ladrões foram interrompidos. As imagens captadas por as câmaras de vigilância já instaladas no local estão a ser analisadas

O Supercharger da Tesla não ficou totalmente fora de serviço: manteve operacionais 12 postos com tecnologia V4. No seguimento da ampliação da infraestrutura, o Posto de carregamento da Tesla em Fátima passou a ter mais 18 unidades, passando a contar com um total de 32, o que a torna a segunda maior estação do sul da Europa.

O maior Supercharger da Tesla encontra-se igualmente em Portugal, na Mealhada, e dispõe de 40 postos de carregamento, também com tecnologia V4.