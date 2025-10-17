Novo Mercedes-Benz CLA totalmente elétrico ostenta 790 km de autonomia

No final da tarde de ontem, recebemos o novo Mercedes-Benz CLA totalmente elétrico, ao som dos Taxi. Fazendo jus ao ADN da marca alemã, o seu mais recente ícone de mobilidade elétrica combina design arrojado com tecnologia de ponta, e ostenta uma autonomia de 790 km.

O novo Mercedes-Benz CLA totalmente elétrico chegou à Sociedade Comercial C. Santos, num evento realizado ontem, no showroom da empresa, na Maia, junto ao Aeroporto do Porto.

O modelo oferece uma autonomia de até 790 km (WLTP), recarrega até 325 km em apenas 10 minutos e está disponível em duas versões:

A CLA 250+ com tecnologia EQ e uma potência de 272 cv.

com tecnologia EQ e uma potência de 272 cv. A CLA 350 4MATIC com uma potência de 354 cv e tração integral, e tecnologia EQç.

O novo CLA oferece um equipamento de série extenso e de alta qualidade no seu segmento de veículos. A linha de design PROGRESSIVE está disponível de série. Nesta estão incluídas as seguintes características:

Faróis LED de alta performance com Assistente Adaptativo de Máximos;

Pack espelhos;

Puxadores integrados nas portas;

Pack Parking;

Ar condicionado automático THERMOTRONIC;

Integração smartphone;

Carregamento wireless para smartphone na zona dianteira;

Volante multifunções revestido em pele.

Além disso, o Mercedes Benz CLA oferece bancos confortáveis em ARTICO/ tecido com aquecimento e apoio lombar com quatro vias.

Em matéria de tecnologia, estão disponíveis quatro portas de carregamento USB-C com uma potência de 100 W e uma câmara de selfie e de vídeo com reconhecimento facial.

Outros equipamentos de série incluem o grande teto panorâmico, navegação MBUX e o serviço digital de carregamento MB.CHARGE Public.

Este serviço de carregamento oferece acesso a uma das maiores redes de postos de carregamento do mundo com apenas um contrato. Os clientes podem ainda reservar antecipadamente um ponto de carregamento nos postos de carregamento da própria Mercedes-Benz através do MB.CHARGE Public.

Além disto, o novo CLA é o primeiro veículo a funcionar inteiramente através do Sistema Operativo Mercedes Benz (MB.OS) desenvolvido internamente.

Cada veículo está equipado com um supercomputador que está ligado à Mercedes-Benz Intelligent Cloud, permitindo atualizações regulares over-the-air para as funções mais importantes do veículo, incluindo os sistemas de assistência à condução.

Novo Assistente Virtual MBUX e tecnologia que não acaba...

O MB.OS marca o lançamento da quarta geração do Mercedes-Benz User Experience (MBUX), o primeiro sistema de informação e entretenimento num veículo a integrar Inteligência Artificial da Microsoft e da Google.

Baseado no GPT-4o e no motor de busca Microsoft Bing, o novo Assistente Virtual MBUX pode manter diálogos complexos com várias partes e tem uma memória de curto prazo. Graças ao Google Gemini, conhece, também, os destinos de navegação.

Durante um diálogo ativo, o Assistente Virtual MBUX pode reconhecer emoções e reagir em conformidade.

Como um avatar "vivo" com a forma da estrela da Mercedes-Benz, este assistente está sempre presente na MBUX Zero Layer do ecrã central.

A MBUX Zero Layer melhorada apresenta as informações-chave, sugestões e, pela primeira vez, as aplicações utilizadas mais recentemente.

O novo sistema permite que as aplicações possam ser movidas e agrupadas em pastas com nome atribuído.

A par de tudo isto, o novo Mercedes-Benz CLA oferece uma experiência de navegação baseada no Google Maps. Aliás, a solução de navegação desenvolvida no âmbito da parceria entre a Google e a Mercedes-Benz é um dos primeiros sistemas a integrar o novo Automotive AI Agent da Google Cloud para utilização no veículo com o Google Maps.

O sistema de navegação Mercedes-Benz com inteligência elétrica planeia o percurso mais rápida e convenientemente, incluindo paragens para carregamento.

Primeira caixa de velocidades de duas relações no segmento

A nova caixa de velocidades principal de duas relações no eixo traseiro combina dinamismo com elevada eficiência em todas as situações.

A primeira relação permite uma excelente aceleração desde o início da marcha, uma elevada capacidade de tração e uma elevada eficiência mesmo em trânsito citadino. A segunda relação foi concebida para fornecer potência a velocidades elevadas e uma elevada eficiência em autoestrada. Garante uma excelente autonomia e conforto em viagens longas.

790 km de autonomia com um modelo assinado pela Mercedes-Benz

As primeiras versões do modelo a serem lançadas no mercado são as seguintes:

CLA 250+ com tecnologia EQ (272 cv) - a partir de 55.500 euros (IVA incluído) Consumos referenciais entre 14,1 e 12,2 kWh/100 km (WLTP); Autonomia de até 790 km.

- a partir de 55.500 euros (IVA incluído) CLA 350 4MATIC com tecnologia EQ (354 cv) - a partir de 60.050 euros (IVA incluído) Consumos referenciais de entre 14,7 e 12,5 kWh/100 km (WLTP); Autonomia de até 768 km.

- a partir de 60.050 euros (IVA incluído)

O novo CLA 100% elétrico tem arquitetura elétrica de 800 V, uma tecnologia que pode reduzir significativamente o tempo de carregamento em conjunto com a nova geração de baterias.

Em ambas as versões, os modelo tem capacidade de carregamento em corrente contínua (DC) de 320 kW, pelo que, no caso do CLA 250+ com tecnologia EQ, é possível recuperar uma autonomia de até 325 km em apenas 10 minutos (315 km na variante mais potente).

Bomba de calor multifonte de série

O CLA elétrico é o primeiro veículo da Mercedes-Benz a incluir de série uma bomba de calor ar-ar. Esta pode utilizar três fontes de energia em paralelo: o calor residual do motor elétrico e da bateria, bem como o ar ambiente.

A bomba de calor ar-ar contribui para a elevada eficiência do CLA ao utilizar este calor "gratuito": funciona com cerca de um terço da energia elétrica que um aquecedor auxiliar comparável necessitaria para fornecer a mesma potência de aquecimento. Isto tem um efeito positivo na autonomia.

O novo CLA chega à Sociedade Comercial C. Santos, na Maia, junto ao Aeroporto do Porto, no último quadrimestre de 2025, com a variante a gasolina mild-hybrid a ser lançada no início de 2026.

