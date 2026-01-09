Renault Twingo E-Tech elétrico disponível a partir de 19.490 euros

Em resposta ao mercado, que implorava por modelos ajustados aos seus bolsos, a Renault resolveu um problema para o qual ela própria se fartou de avisar: repensou o Twingo e disponibilizou a versão E-Tech por um preço a partir de 19.490 euros.

Anunciado com um preço inferior a 20.000 euros, desde a apresentação do show-car, em novembro de 2023, o Twingo E-Tech elétrico transforma a ambição da Renault em realidade.

Este automóvel urbano elétrico redefine os padrões do segmento A, na Europa, e tem um preço inicial de 19.490 euros na versão Evolution.

Fiel à estratégia da Renault de oferecer valor ao cliente e importantes inovações nos seus modelos, o Twingo E-Tech elétrico integra, de série, a partir da versão Evolution, os seguintes equipamentos:

Painel de instrumentos digital de 7'';

OpenR Link 10,1'': sistema multimédia com rádio integrado, dois altifalantes com replicação de smartphone sem fios, compatível com Android Auto e Apple CarPlay;

Regulador de velocidade;

Sistema de assistência à travagem de emergência alerta e prevenção de saída de via;

Sistema de monitorização da atenção do condutor por câmara;

Travão de estacionamento elétrico;

Bancos traseiros independentes deslizantes rebatíveis 50/50;

Banco do condutor regulável em altura;

Ar condicionado manual;

Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro;

Cabo de carregamento modo 3.

O preço do Twingo passa para 21.090 euros na versão Techno, uma versão topo de gama que redefine os padrões do segmento A, oferecendo, de série, equipamentos dignos do segmento superior.

Desde o sistema multimédia OpenR Link com Google integrado, avatar Reno e regulador de velocidade adaptativo com função Stop & Go, até ar condicionado automático, condução "One Pedal", banco do passageiro dianteiro com encosto rebatível e câmara de marcha atrás digital.

O automóvel urbano elétrico que redefine o seu segmento

Respeitar o ADN da primeira geração, ao mesmo tempo que o sublima e moderniza: é assim que o Twingo E-Tech elétrico dá vida ao "espírito Twingo".

O seu design emblemático e imediatamente reconhecível é simbolizado por formas arredondadas divertidas e expressivas.

O olhar expressivo é acompanhado por uma habitabilidade e modularidade exemplares, em 3,79 metros de comprimento: cinco portas, dois bancos traseiros independentes e deslizantes de série em todas as versões, banco do passageiro dianteiro com encosto rebatível, etc.

Tudo isto permite obter um espaço otimizado e uma versatilidade inédita no segmento (com um volume da bagageira até 360 litros), capaz de responder a todas as necessidades dos clientes.

O Twingo E-Tech elétrico combina silêncio, zero emissões e tecnologias de ponta, incluindo assistência à condução proveniente de segmentos superiores e o sistema multimédia OpenR Link com Google integrado, uma novidade no segmento.

A bateria LFP garante uma autonomia até 263 km em ciclo WLTP e combina com um motor ágil e leve de 60 kW (82 cv).

Pode ser o carro ideal para uma utilização urbana, e a função One Pedal permite enfrentar as rotundas e o trânsito do dia a dia.

Twingo E-Tech elétrico com carregamento CC integrado

O estilo do Renault Twingo E-Tech elétrico pode ser ainda mais valorizado ao escolher, em vez das jantes originais de 16 polegadas, jantes de 18 polegadas disponíveis, em opção, nas versões Evolution e Techno.

Estão disponíveis quatro cores de carroçaria:

Vermelho Absoluto;

Verde Absoluto;

Amarelo Manga;

Preto Estrela.

Quando as encomendas da versão Evolution abrirem, duas outras cores irão enriquecer a gama: Branco Glaciar e Cinzento Shiste.

Tanto na versão Evolution como na Techno, o Twingo E-Tech elétrico integra, de série, um carregador CA de 6,6 kW, que permite carregar a bateria, de 10 a 100%, em apenas 4h05.

O pack advanced charge com carregador CA bidirecional de 11 kW e carregador CC de 50 kW está disponível em opção. Este último permite recarregar a bateria, de 10 a 80%, em 30 minutos, numa estação de carregamento rápido.

O carregador CA de 11 kW permite ao automóvel beneficiar da função V2L (vehicle-to-load) para ligar um aparelho de 220 V até 3700 W à bateria, através de um adaptador "power to object".

Este pack advanced charge tem um preço de 500 euros nas versões Techno e Evolution, colocando o preço inicial do Twingo E-Tech elétrico, com carregamento CC, sempre abaixo dos 20.000 euros.

Veja o B-Roll do Renault Twingo E-Tech elétrico