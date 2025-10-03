Alemanha proíbe a Tesla Cybertruck nas suas estradas

A Tesla Cybertruck, a pick-up elétrica que tem feito manchetes desde o seu lançamento em 2019, já não poderá circular nas estradas alemãs. O Ministério Federal dos Transportes da Alemanha (FMoT) negou a aprovação. Considerou que a pick-up viola várias normas de segurança europeias, um grande revés para a estratégia de expansão global da marca.

Alemanha proíbe a Tesla Cybertruck

A decisão foi tomada após membros das Forças Armadas dos EUA terem solicitado permissão para a importar e utilizar na Alemanha, ao abrigo do acordo especial USAREUR-AF. Este permite aos militares norte-americanos conduzir veículos não aprovados em solo europeu. No entanto, as autoridades rejeitaram o pedido, porque a Cybertruck se afasta demasiado dos requisitos legais para justificar uma exceção.

Segundo o comunicado de imprensa da alfândega, as entidades reguladoras encontraram problemas significativos de segurança passiva no modelo. O design da Cybertruck, com a sua carroçaria em aço inoxidável, de formato angular e afilado, é apontado como um potencial risco numa colisão. A juntar a isto, há outro fator crítico. Excede em muito o limite de 3,5 toneladas da regulamentação europeia.

Isso obrigaria à instalação de limitadores de velocidade e ao cumprimento de normas adicionais que a Tesla não incorporou. O próprio Ministério dos Transportes salientou que a decisão não é meramente técnica. Segundo a agência, apresenta um problema de impacto público. A sua aparência marcante e altamente reconhecível pode contrariar o espírito discreto das isenções que permitem a circulação de automóveis estrangeiros na Europa.

Pick-up elétrica não poderá circular nas estradas

A declaração alfandegária vai ainda mais longe. A Agência Aduaneira do Exército dos EUA não emitirá certificados de importação para este modelo. Isto significa que qualquer militar americano que tente trazê-lo para o país terá de o devolver aos EUA a expensas próprias.

Esta recusa alemã ocorre num momento difícil para a Tesla. Há alguns dias viu-se novamente com problemas por incentivar os condutores cansados ​​a utilizar o "piloto automático" e enfrenta um novo revés. No entanto, a empresa continua a expandir a disponibilidade da Cybertruck, embora este veto evidencie o conflito entre o compromisso de Elon Musk com um design futurista e as estruturas regulatórias da UE.

Para a Alemanha, a segurança e a coerência jurídica superam a inovação estética, e já tomaram a sua decisão. A Cybertruck não será permitida nas suas estradas. Enquanto se aguarda para ver como esta questão se desenvolve noutros países, é provável que o resto da Europa adote uma postura semelhante para garantir uma mobilidade segura.