Gmail recebe novidades da IA da Google e não se paga nada por elas

A Google tem inundado os seus serviços e apps com a presença da IA. O Gmail inicia, agora, a era Gemini com novas funcionalidades de IA que resumem os e-mails, ajudam a escrever mensagens e priorizam o que é mais importante na caixa de entrada. Estas deviam ser pagas, mas surgem para todos.

Gmail recebe novidades da IA

A Google anunciou o início daquilo a que chama a "era Gemini" para o seu serviço Gmail, mudanças que prometem transformar para sempre a forma como os utilizadores interagem com as suas caixas de entrada e que vão começar a ser implementadas nos próximos dias.

O objetivo da Google é transformar o Gmail num assistente pessoal proativo, capaz não só de organizar e-mails, mas também de fornecer respostas, resumos e priorização de forma automática. Uma das principais novidades é o AI Summary, resumos inteligentes que sintetizam longas conversas em alguns pontos-chave. Em vez de lidar com intermináveis ​​trocas de e-mails, o Gmail analisa toda a conversa e exibe as informações essenciais rapidamente.

Além disso, esta funcionalidade estende-se à pesquisa, permitindo que os utilizadores façam perguntas diretamente nas suas caixas de entrada usando linguagem natural. O Gemini encarrega-se de encontrar e resumir a resposta imediatamente. Os resumos estão agora disponíveis para todos os utilizadores sem custos adicionais, começando pelos EUA, enquanto a opção de fazer perguntas avançadas continua a ser exclusiva para os subscritores do Google AI Pro e Ultra.

Gemini vai ajudar os utilizadores

A forma como escreve e-mails também vai mudar graças à funcionalidade Ajuda para Escrever, disponível para todos os utilizadores, que lhe permite criar mensagens a partir do zero ou melhorar os rascunhos existentes. Além disso, existem as Respostas Sugeridas, uma evolução das respostas inteligentes que tem em conta o contexto da conversa e o estilo pessoal do utilizador para sugerir respostas mais naturais.

Entretanto, a funcionalidade Revisão oferece verificações avançadas de gramática, tom e estilo, garantindo que os e-mails estão impecáveis ​​antes do envio. A Google confirmou que, no próximo mês, o Ajuda para Escrever se tornará ainda mais personalizado através da integração com outras aplicações do ecossistema Google.

Outra nova funcionalidade importante é a caixa de entrada inteligente, que prioriza o que é realmente importante. Esta funcionalidade identifica e-mails críticos, como faturas ou mensagens de contactos frequentes, e filtra o que não é relevante, apresentando um resumo diário das tarefas pendentes.

Google não vai cobrar pelo que traz agora

A Google garante aos utilizadores que esta análise é realizada com fortes medidas de proteção da privacidade e que os dados permanecem sob o seu controlo. Atualmente, a caixa de entrada inteligente está em fase de testes com um pequeno grupo de utilizadores antes do lançamento geral.

Todas estas novas funcionalidades são baseadas no Gemini 3 e estão a ser implementadas inicialmente nos Estados Unidos e em inglês, embora a Google planeie expandi-las para mais idiomas e regiões nos próximos meses.