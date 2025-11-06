Renault aceitou o desafio: Twingo elétrico acaba de chegar por menos de 20.000 euros!

Fazer o básico bem feito parece simples, mas nem todas as fabricantes conseguem fazê-lo com mestria. Em resposta ao mercado, que implorava por modelos ajustados aos seus bolsos, a Renault resolveu um problema para o qual ela própria se fartou de avisar: repensou o Twingo e acaba de apresentar a versão E-Tech por menos de 20.000 euros!

Lançado em 1992, o Renault Twingo transformou radicalmente o segmento A, introduzindo uma visão ousada do carro urbano. Na altura, o mercado oferecia uma ampla gama de carros urbanos, com mais modelos a chegar a cada ano. Hoje, a realidade é significativamente diferente: o segmento representa menos de 5% do mercado europeu.

Ao contrário do que se possa pensar, esta percentagem não reflete uma baixa procura. O problema, por sua vez, reside na dimensão da oferta: confrontadas com a dificuldade de conciliar a competitividade, o cumprimento das normas e as expectativas dos clientes modernos, a maioria das fabricantes abandonou o segmento, deixando os clientes sem respostas.

Twingo chega para dar resposta aos clientes esquecidos pelas fabricantes

Aceitando o desafio e dando resposta a um problema que ela própria já tinha sinalizado, o Twingo apresenta-se, agora, como o fruto de uma verdadeira revolução.

Concebido para uma condução silenciosa, sem emissões de escape e com tecnologia de ponta, o Twingo E-Tech elétrico vem equipado com sistemas de assistência à condução normalmente encontrados em modelos de gama superior, bem como com o sistema multimédia OpenR Link com Google integrado.

A chegar ao mercado por menos de 20.000 euros, o Twingo está equipado com uma bateria LFP de tamanho ideal (até 263 km de autonomia WLTP), combinada com um motor leve e ágil de 60 kW.

O objetivo é claro: tornar os carros elétricos mais fáceis de conduzir e incentivar mais pessoas a fazer a transição.

A nova geração 100% elétrica do Twingo "mantém-se fiel ao que é mais importante para a Renault: compreender as necessidades reais dos condutores europeus, os seus hábitos, as suas expectativas em termos de acessibilidade, emoção e responsabilidade", segundo Fabrice Cambolive, diretor-executivo da marca Renault.

Exterior

Depois de repensar radicalmente os seus métodos de conceção e produção, com o objetivo de entregar um veículo com um preço inferior a 20.000 euros, a Renault criou um descendente fiel do Twingo original, mantendo, para isso, as linhas divertidas, curvilíneas e expressivas, bem como a frente alegre e o olhar malicioso.

A carroçaria monovolume com o seu aspeto divertido e expressivo continua presente, mas com um toque mais contemporâneo, linhas mais limpas e características de design técnico avançado, como os faróis.

Para ser fácil reconhecê-lo, a Renault manteve a atitude e concedeu-lhe o mesmo caráter do carro que revolucionou o seu segmento na década de 1990.

Por forma a ancorar o Twingo E-Tech no seu tempo, os designers brincaram com as proporções do veículo, nas palavras da própria Renault: embora o seu comprimento seja compacto, com 3,79 metros, a distância entre eixos foi aumentada para 2,49 metros, permitindo que as rodas, com um diâmetro de 640 mm e adequadas para pneus de até 18 polegadas, fossem empurradas para os quatro cantos da carroçaria.

As luzes diurnas arqueadas conferem ao Twingo E-Tech um visual alegre e expressivo, sublinhando a sua personalidade amigável e adicionando um toque contemporâneo com a tecnologia LED completa.

A traseira do Twingo E-Tech foi reinventada com um visual mais moderno, mas reconhecível, com linhas suaves e divertidas, e um emblema exclusivo.

Para mais personalidade, o Twingo E-Tech será lançado em quatro cores, concebidas para interagir com a luz: Absolute Red, Absolute Green, Mango Yellow e Starry Black.

Interior

O design cilíndrico do painel colorido, que parece estar suspenso, procura expressar o otimismo do veículo, e o icónico botão vermelho das luzes de emergência, no centro do painel, ganha uma caixa transparente para um visual mais moderno.

Entretanto, um ecrã duplo horizontal OpenR confere ao interior do Twingo E-Tech um aspeto contemporâneo. Todas as versões apresentam a mesma configuração: um painel de instrumentos digital de 7 polegadas virado para o condutor para informações de condução e um ecrã multimédia central de 10 polegadas.

Estes ecrãs não são apenas funcionais, dando vida ao habitáculo com gráficos e animações especialmente desenvolvidos para o Twingo.

A promessa da Renault é que a diversão comece com um jingle de boas-vindas, logo quando condutor entra no veículo, com uma banda sonora original desenvolvida em colaboração com Jean-Michel Jarre.

A par disto, o Twingo E-Tech elétrico chega com uma primeira série de acessórios coloridos, concebidos para criar um ambiente interior alegre e animado, contribuindo para a personalidade do carro.

Um veículo compacto, mas cheio de espaço

No interior, os 3,79 metros de comprimento do Twingo não desiludem: os passageiros têm um espaço para os joelhos de até 160 mm e uma largura de ombros de 1305 mm.

Além dos vários espaços de arrumação ao longo carro, a capacidade da bagageira é de até 360 litros.

Herdada da primeira geração do Twingo, os bancos traseiros deslizantes são um dos trunfos do novo modelo: todas as versões apresentam dois bancos traseiros independentes, cada um dos quais desliza 17 cm para a frente e para trás.

Desta forma, os ocupantes podem dar preferência ao espaço dos passageiros ou à capacidade da bagageira para toda a fila ou apenas para um banco.

De ressalvar que o mecanismo deslizante funciona tanto a partir da parte traseira como da bagageira.

Renault Twingo E-Tech equipado com a plataforma AmpR Small

O Twingo E-Tech baseia-se na plataforma AmpR Small, adaptada para uso urbano e, também, otimizar custos.

O eixo dianteiro é idêntico ao do Renault 5 e do Renault 4 E-Tech , enquanto o eixo traseiro multibraço é substituído por um eixo flexível baseado na configuração do Captur.

Alimentado por um motor elétrico compacto e leve de 60 kW (82 cv), o Twingo é capaz de acelerar dos 0 aos 50 km/h em apenas 3,85 segundos.

Otimizado para eficiência, o Twingo assegura uma capacidade útil otimizada da bateria de 27,5 kWh com uma autonomia de até 263 km com base no padrão WLTP.

Como resultado, o Twingo E-Tech é ideal para a sua base de potenciais clientes, que procura um modelo para, em média, rolar 35 km por dia.

A bateria de 27,5 kWh utiliza tecnologia LFP (fosfato de ferro e lítio). Apesar de uma densidade energética inferior à tecnologia NMC (níquel-manganês-cobalto), a LFP oferece uma relação custo/autonomia ideal para um carro urbano.

Além disso, a tecnologia cell-to-pack permitiu otimizar a densidade energética relativamente ao tamanho e peso da bateria.

Todos estes detalhes contribuíram para o desenvolvimento de um carro acessível na compra e económico na utilização, capaz de substituir um veículo ICE da mesma classe.

Neste sentido, também, um carro urbano como o Twingo E-Tech é normalmente carregado em casa durante a noite ou no trabalho durante o dia, sendo que nenhum dos cenários requer uma potência de carregamento excessiva.

Por isso, todas as versões do Twingo E-Tech são fornecidas com um carregador CA de 6,6 kW de série. Acompanhado por um cabo Mode 3 de cinco metros, ideal para tomadas wallbox, carrega a bateria de 10% a 100% em apenas 4 horas e 15 minutos.

Twingo oferece as vantagens do carregamento bidirecional: V2L e V2G

Com o pacote "Advanced Charge", disponível para aquisição em todas as versões, o Twingo E-Tech é fornecido com um carregador bidirecional CA de 11 kW.

A função V2L (vehicle-to-load) permite ligar um aparelho de 220 V à bateria do veículo com até 3700 W de potência, utilizando um adaptador power-to-object.

A função V2G (vehicle-to-grid) permite devolver eletricidade à rede e reduzir o custo do carregamento doméstico.

O quarto modo de travagem regenerativa no Twingo E-Tech

Mais tecnológico, o Twingo E-Tech ganha a função One Pedal, introduzida pela primeira vez há alguns meses no Renault 4 E-Tech e atualmente a ser implementada nos outros modelos da gama.

Este quarto modo de travagem regenerativa, ativado por patilhas no volante, maximiza a travagem regenerativa quando o condutor solta o pedal do acelerador.

Desta forma, o veículo desacelera e para sem que o condutor tenha de travar, dando forma a um assistente particularmente útil em engarrafamentos e em sinais de stop ou semáforos vermelhos.

Além de se reativar automaticamente a velocidades superiores a 12 km/h, o modo One Pedal é desativado de forma automática em marcha-atrás.

Tecnologia

Todas as versões do Twingo E-Tech estão equipadas com um sistema multimédia conectado e são compatíveis com Android Auto e Apple CarPlay, com ou sem fios.

O sistema OpenR Link com Google integrado aparece pela primeira vez num veículo do segmento A, demonstrando mais uma vez que o Twingo E-Tech vai mais além para facilitar a vida dos utilizadores, com uma gama de tecnologias úteis apoiadas por auxiliares de condução, dedicadas principalmente ao tráfego urbano e ao estacionamento.

Além disso, incluem o planner de rotas para carros elétricos, no Google Maps; o avatar Reno que, a bordo, desempenha o papel de um copiloto virtual; e 24 sistemas de assistência ao condutor (ADAS), muitos deles retirados de segmentos superiores do mercado e destinados principalmente ao uso urbano.

Gama e equipamentos

O Renault Twingo E-Tech será comercializado numa gama simplificada com dois níveis de acabamento:

Evolution

Jantes de 16 polegadas, ecrã do condutor de 7 polegadas, ecrã central de 10 polegadas com replicação do smartphone e sistema multimédia conectado, controlo de velocidade de cruzeiro, travagem automática de emergência, assistência à manutenção da faixa de rodagem, sistema avançado de monitorização do condutor, travão de estacionamento automático, bancos traseiros deslizantes individualmente, banco do condutor ajustável em altura, controlo manual da climatização, sensores de estacionamento traseiros, cabo de carregamento Mode 3.

Techno

Jantes de 16 polegadas em dois tons, sistema multimédia OpenR Link com Google integrado (Google Maps, Google Assistant e Google Play), avatar Reno, controlo de cruzeiro adaptativo com função Stop & Go, controlo automático da climatização, condução One Pedal, vidros laterais traseiros escurecidos, espelhos retrovisores exteriores rebatíveis eletricamente, banco do passageiro dianteiro rebatível, cartão mãos-livres, câmara de visão traseira digital, máximos automáticos, limpa-para-brisas automáticos, seis altifalantes.

A opção "Advanced Charge" com carregador bidirecional CA de 11 kW e carregador CC de 50 kW está disponível em todas as versões.