PplWare Mobile

Renault aceitou o desafio: Twingo elétrico acaba de chegar por menos de 20.000 euros!

· Motores/Energia 3 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Vítor M.

Tags:

  1. PoiZé says:
    6 de Novembro de 2025 às 15:31

    Mais uma ‘actualização’ brilhante de um modelo icónico Mais uma vitória para a Renault…
    Japoneses… ponham os olhinhos na Renault e vejam como são capazes de actualizar um modelo mantendo as principais linhas que o caracterizavam e principalmente sem o desfigurar.

    Responder
  2. Realista says:
    6 de Novembro de 2025 às 15:48

    Pena as opções de carregamento a 11kW (AC) e 50kW (DC)…

    O meu não tem carregamento DC, o que limita nas viagens em AE,mas em compensação tenho 22kW (AC) que me permite carregar mais rápido em ambiente urbano.

    Responder
  3. Tug@Tek says:
    6 de Novembro de 2025 às 15:49

    20K com ou sem impostos?

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Deveria haver uma marca obrigatória em todas as imagens geradas por IA?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Ao-Solar Extender da Nissan

Polestar - Google Maps live lane guidance

Planning a Quick Getaway - Just Ask Google