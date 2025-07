Veículo elétrico desportivo de três rodas inclináveis pode ser o seu próximo “não-carro”

Atualmente, as pessoas já olham para os veículos de outra forma, uma evolução face ao passado. Dá-se prioridade ao conforto, à segurança, mas sobretudo tem-se mais atenção à parte económica, isto é, ao veículo com melhor rácio para ir do ponto A até ao ponto B. Como tal, pense, um “não-carro” que lhe forneça 225 km de autonomia! Este veículo elétrico poderá ser o seu próximo meio de transporte.

Trinova: veículo elétrico que lhe oferece 3,5 segundos dos 0 aos 100 km/h

Talvez aprecie a ideia de circular agilmente pelo trânsito numa mota elétrica, mas não goste da ideia de estar desprotegido ou de ter de equilibrar-se sobre duas rodas. Se for esse o caso, então o Trinova pode ser o veículo elétrico de três rodas inclináveis, totalmente fechado, com que sempre sonhou.

Atualmente na fase de protótipo funcional, o Trinova está a ser desenvolvido pelo engenheiro mecânico e designer de veículos Markus Scholten, sediado na Califórnia, e não é, de todo, um novato nesta área.

Enquanto ainda vivia na Alemanha, o seu país natal, Scholten trabalhou para empresas como a BMW e a Karmann GmbH. Nesta última, foi gestor de engenharia em projetos para clientes como a Audi, Mercedes-Benz e Porsche.

Já nos Estados Unidos, liderou o desenvolvimento do chassis e do sistema de capota retrátil do Fisker Karma Sunset. Quando a Fisker Automotive encerrou em 2012, começou à procura de novos rumos.

Fui a uma entrevista na Tesla. A ida demorou 30 minutos, mas o regresso pela autoestrada 405 foi feito em marcha lenta durante mais de duas horas. Quando cheguei a casa, a minha mulher perguntou como correu. Disse-lhe que, se conseguisse o emprego, teria de comprar uma mota. Ela respondeu: ‘Então não vais ter o emprego… mas talvez seja altura de construíres aquele veículo de três rodas que andas a desenhar desde que viste a Lean Machine da GM em 1982.’

Disse Markus.

Engenheiro que desenhou carros elétricos, pensou em algo diferente, mas elétrico

O veículo que daí resultou tem, de facto, uma semelhança com o conceito inclinável da General Motors, bem como com o já existente Carver de três rodas.

A cabine totalmente fechada acomoda duas pessoas, uma atrás da outra, o que permite manter uma largura estreita de cerca de 850 mm. Além disso, um “sistema inteligente de equilíbrio” permite que as duas rodas traseiras se inclinem em curva, juntamente com o corpo principal do veículo, aumentando o desempenho e a estabilidade.

Este sistema reposiciona automaticamente o Trinova na vertical ao parar.

Por ser tão estreito e por, em muitos mercados, ser classificado como motociclo, Scholten imagina o Trinova a contornar os engarrafamentos através do “lane-splitting” (circulação entre faixas de trânsito lento ou parado no mesmo sentido). Claro, isto apenas onde essa prática for legal.

A sua dimensão compacta também facilita o estacionamento em locais demasiado pequenos para automóveis convencionais. Já o sistema de propulsão elétrica permite substituir os custos de combustível por carregamentos significativamente mais baratos, reduz a necessidade de manutenção e elimina emissões poluentes diretas.

Scholten já construiu três protótipos funcionais: dois com sistemas elétricos ZF75/7 da Zero Motorcycles e um com motor de combustão Aprilia RSV 1000R. Revelou ainda que poderá ser lançada uma versão a combustão para clientes que assim o desejem.

Veículo de três rodas com velocidade máxima perto dos 200 km/h

Está previsto que a versão de produção do modelo elétrico principal venha equipada com dois motores integrados nas rodas traseiras, permitindo uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,5 segundos. A velocidade máxima deverá ultrapassar os 193 km/h.

Uma carga da bateria de lítio com capacidade entre 10 e 12 kWh deverá permitir uma autonomia entre 161 e 225 km, dependendo da utilização. O veículo completo deverá pesar cerca de 340 kg.

Após uma experiência infeliz com um parceiro de desenvolvimento anterior, Scholten e a sua equipa planeiam lançar uma campanha na WeFunder para financiar a produção do primeiro lote de Trinovas. Os interessados, compradores ou investidores, podem contactá-lo através do site oficial da empresa.

Se o financiamento for bem-sucedido, espera-se que o preço final do veículo fique entre os 18.000 e os 22.000 dólares norte-americanos (entre 15400 euros e 18800 euros).

Sempre que estou preso no trânsito, lembro-me daquele “engenheiro” que conheço bem, que inventou um veículo citadino incrível… e ele disse-me que ainda não terminou.

Afirma Scholten.