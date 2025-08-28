Próximo Galaxy Unpacked já tem data marcada: que novidades trará a Samsung?
O próximo evento para apresentação das novidades da Samsung está marcado para o dia 4 de setembro. O Galaxy Unpacked acontecerá pouco antes da conferência IFA 2025, onde os visitantes podem ver de muito perto as inovações mais recentes em termos de tecnologia de consumo.
Na próxima semana, a Samsung deverá revelar novos telemóveis e dispositivos para a sua linha Galaxy durante um evento virtual marcado para as 10h30 de Portugal Continental.
O anúncio da data faz referência a um novo Galaxy Tab, mas não oferece pormenores, nomeadamente em termos de funcionalidades.
Embora não seja claro, a Samsung costuma anunciar novos dispositivos FE no outono, pelo que é possível que entregue um telemóvel Galaxy S25 FE ou um tablet FE durante o evento da próxima semana.
Conheceremos o tridobrável da Samsung?
A notícia sobre o evento surge na sequência do recente anúncio dos Galaxy Buds 3 FE, uma alternativa mais económica aos Galaxy Buds 3 Pro da empresa.
A par destes gadgets, é ainda possível que a marca apresente um modelo de smartphone tridobrável, sobre o qual já falou, no início deste mês, numa teleconferência sobre resultados.
Que lancem o s26 que o 25 ja esta muito uktrapassado…para quem e power user como eu que usa muito camera whatsapp e spotify precisamos de algo potente e novo. Para quando um sensor cmos 4/3 no smartphone samsung? Sempre atras da apple
S26 Ultra que é igual ao S25 ultra mas desta vez removeram a caneta por completo. E não, a bateria não vai aumentar por causa disso. Vai ser a mesma de 5000mah. Mas vão puder dizer que é mais leve agora! E tem mais IA!