Próximo Galaxy Unpacked já tem data marcada: que novidades trará a Samsung?

O próximo evento para apresentação das novidades da Samsung está marcado para o dia 4 de setembro. O Galaxy Unpacked acontecerá pouco antes da conferência IFA 2025, onde os visitantes podem ver de muito perto as inovações mais recentes em termos de tecnologia de consumo.

Na próxima semana, a Samsung deverá revelar novos telemóveis e dispositivos para a sua linha Galaxy durante um evento virtual marcado para as 10h30 de Portugal Continental.

O anúncio da data faz referência a um novo Galaxy Tab, mas não oferece pormenores, nomeadamente em termos de funcionalidades.

Embora não seja claro, a Samsung costuma anunciar novos dispositivos FE no outono, pelo que é possível que entregue um telemóvel Galaxy S25 FE ou um tablet FE durante o evento da próxima semana.

Conheceremos o tridobrável da Samsung?

A notícia sobre o evento surge na sequência do recente anúncio dos Galaxy Buds 3 FE, uma alternativa mais económica aos Galaxy Buds 3 Pro da empresa.

A par destes gadgets, é ainda possível que a marca apresente um modelo de smartphone tridobrável, sobre o qual já falou, no início deste mês, numa teleconferência sobre resultados.

