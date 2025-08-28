Primeiras imagens do novo concept car da Hyundai divulgadas

A Hyundai divulgou as primeiras imagens do seu novo concept car, que fará a estreia mundial no IAA Mobility 2025, em Munique, na Alemanha, de 9 a 14 de setembro. Considerando o histórico da marca, as novidades são promissoras...

A IAA Mobility 2025, em Munique, na Alemanha, está marcada para os dias 9 a 14 de setembro e promete, como é já apanágio, muitas novidades relacionadas com o mundo automóvel.

Além de novas propostas, as fabricantes aproveitam o evento para dar a conhecer conceitos, que poderão, futuramente, inspirar novos carros. Caso disto será o concept car que a Hyundai está a guardar.

Em jeito de teaser, a Hyundai Motor Company apresentou as primeiras imagens do seu novo concept car, cuja estreia mundial terá lugar no IAA Mobility 2025, em Munique.

Antecipando o evento, a Hyundai revelou que irá divulgar dois novos conjuntos de imagens, cada um a destacar elementos distintos de design que serão apresentados no concept car durante o evento.

Os visitantes do IAA Mobility 2025 poderão descobrir em primeira mão a visão de futuro da Hyundai no stand exterior da marca, localizado na Ludwigstraße 14, em Munique, a partir do dia 9 de setembro.