Huawei foi a marca que mais wearables vendeu nos primeiros meses de 2025

No primeiro trimestre de 2025, a Huawei liderou no mercado global de dispositivos wearables. Além disso, no início do mês de junho, os envios globais acumulados ultrapassaram as 200 milhões de unidades.

Conhecemos de perto muitos dos dispositivos da Huawei e reconhecemos-lhes a qualidade que o mercado parece estar a apreciar.

Afinal, dados da International Data Corporation (IDC) indicam que a fabricante chinesa ocupou a primeira posição no mercado global de wearables no primeiro trimestre de 2025.

Mais do que isso, no início deste mês, os envios globais acumulados de dispositivos wearables da marca ultrapassaram as 200 milhões de unidades.

Wearables da Huawei respondem a todos os utilizadores

Os dispositivos wearables da Huawei destacam-se pelo design moderno, funcionalidades de desporto, saúde e bem-estar abrangentes, e pelas experiências inteligentes.

Por forma a responder às várias necessidades dos utilizadores, a Huawei desenvolveu cinco séries distintas, que oferecem suporte para uma vida mais inteligente e saudável:

1️⃣ Huawei Watch

Na vanguarda da tecnologia, esta oferece chamadas eSIM autónomas e controlo de dispositivos para um estilo de vida eficiente.

O novo Huawei Watch 5, com a tecnologia X-TAP multi-sensorial, eleva a monitorização da saúde e bem-estar e a interação tátil.

2️⃣ Huawei Watch Fit

Para os adeptos de um estilo de vida leve, a série Huawei Watch Fit combina um design elegante com um formato quadrado com vastas funções desportivas, sendo perfeita para o dia a dia.

3️⃣ Huawei Watch GT

Esta série caracteriza-se pela durabilidade da bateria, estética moderna e funcionalidades desportivas e de saúde profissionais. Segundo a marca, funciona como um verdadeiro treinador de fitness.

4️⃣ Huawei Watch Ultimate

Concebida para os mais aventureiros, esta série garante fiabilidade máxima com a sua construção robusta e modos desportivos avançados.

Entre os vários modos, destaque para mergulho profissional até 100 metros, expedição ao ar livre e golfe.

5️⃣ Huawei Watch D

Certificada como dispositivo médico, esta série é símbolo da inovação na gestão da hipertensão, com a medição da pressão arterial.

Graças à sua função de monitorização dinâmica 24 horas, permite medir e gerir a pressão arterial a qualquer momento e em qualquer lugar, integrando o controlo profissional na rotina diária.

Huawei aposta consistentemente na inovação

A Huawei satisfaz as necessidades de gestão desportiva e de saúde dos utilizadores por via de inovação constante.

Para isso, a empresa estabeleceu três Health Lab globalmente, aproveitando as capacidades de mais de dez institutos de pesquisa para explorar as fronteiras da tecnologia do bem-estar desportivo.

Um exemplo disso é o ecossistema digital de saúde e fitness TruSense, lançado em 2024, que já oferecia maior precisão e velocidade na monitorização de sinais vitais.

Segundo a Huawei, em 2025, este sistema foi novamente atualizado, combinando as vantagens da deteção na ponta do dedo e no pulso para proporcionar uma experiência de monitorização ainda mais completa, precisa e rápida.

Esta atualização inclui leituras do nível de oxigénio no sangue em apenas 10 segundos e um aumento para 17 indicadores de medição de micro-corpo.

Anéis de atividade são um dos trunfos da marca

A Huawei acompanha ativamente os utilizadores globais na construção de estilos de vida mais ativos.

Este compromisso é visível através de iniciativas como a campanha "Light Up Your Rings", lançada em setembro de 2023, que mobilizou mais de 6 milhões de utilizadores globalmente, resultando em mais de 300 milhões de "anéis iluminados".

Este ano, a iniciativa "Anéis de Atividades" foi totalmente atualizada para inspirar os utilizadores em todo o mundo a moverem-se com os seus dispositivos wearables.

A campanha "Anéis de Atividades" foi um sucesso em países como Alemanha, Espanha e China, proporcionando momentos de atividade conjunta.