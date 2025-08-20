Pixel Watch 4: comunicações de emergência por satélite e mais tecnologia Google no pulso

Mais do que smartphones, que entregam ao utilizador a mais pura experiência Android, a Google aposta fortemente em gadgets para o dia a dia. Melhorando o que já conhecíamos da marca, chega, agora, o novíssimo Pixel Watch 4, que coloca as melhores tecnologias da empresa no pulso dos utilizadores mais exigentes.

Com um ecrã Actua 360 abobadado pioneiro e duradouro que oferece 10% mais ecrã e 3000 nits de brilho, o Pixel Watch 4 apresenta-se com um design novo, uma maior autonomia da bateria (até 40 horas), e carregamento 25% mais rápido.

Além das ferramentas abrangentes de saúde e fitness, permite o cesso ao Gemini, bem como às primeiras comunicações de emergência por satélite do mercado.

O Pixel Watch 4 está disponível em dois tamanhos (41 mm e 45 mm) com biséis mais pequenos do que nunca e muitas opções de braceletes, por forma a responder ao máximo de utilizadores. É mais brilhante e dinâmico, proporcionando uma nitidez brilhante mesmo à luz do dia, e facilidade de utilização mesmo em viagem.

Smartwatch criado para otimizar a saúde e o bem-estar

O Fitbit oferece ferramentas avançadas de saúde e fitness para gerir o bem-estar e o treino de forma mais inteligente.

A monitorização da frequência cardíaca mais precisa é a base de todas as experiências avançadas de saúde e fitness, incluindo:

Monitorização das métricas de saúde como a SpO2;

Acompanhamento do sono para descobrir tendências;

Registo de estatísticas de treino personalizadas.

O Pixel Watch 4 pode ser usado para estabelecer uma ligação entre a atividade e a recuperação, por forma a ajudar na tomada de decisões mais informadas durante os treinos, no alcance de objetivos e na otimização do desempenho.

O altifalante personalizado, as funcionalidades táteis mais eficientes e a funcionalidade Levantar para falar fluida do Pixel Watch 4 fazem dele o "melhor relógio para experimentar o Gemini", segundo a Google.

Para entregar respostas rápidas, a Google aproveita de forma segura as informações contextuais das apps do dispositivo.

O Pixel Watch 4 é o primeiro smartwatch a oferecer comunicações de emergência por satélite, permitindo que o utilizador contacte os fornecedores de serviços de emergência, mesmo sem ligação, onde e quando quiser.

Smartwatch maior, mais brilhante e mais duradouro

O ecrã Actua 360 abobadado pioneiro oferece uma experiência quase sem limites: os biséis são 15% mais pequenos do que os do Pixel Watch 3, o que resulta numa área ativa 10% maior, e o ecrã é 50% mais brilhante, com 3000 nits de brilho.

Concebido para ser mais visível e envolvente, o ecrã Actua 360 dá vida ao novo design visual do Material 3.

Mais expressivo e personalizado, o Material 3 assegura:

Interações rápidas e fluidas que facilitam a navegação no dispositivo;

Alternância entre tarefas;

Leitura e a resposta a mensagens;

Visualização das métricas durante o exercício.

Fabricado com vidro Corning Gorilla Glass duradouro e alojado em alumínio de nível aeroespacial, o ecrã Actua 360 é resistente à água, à poeira e a riscos.

O Pixel Watch 4 é, também, o primeiro relógio da Google concebido a pensar na reparação: se algo se partir, o ecrã e as peças da bateria podem ser substituídos.

Além disso, com as atualizações de software e os Pixel Drops, o relógio melhorará ao longo do tempo.

Treinos mais inteligentes com as funcionalidades de fitness

O Pixel Watch 4 oferece um conjunto abrangente de ferramentas de saúde e fitness para ajudar a compreender melhor a saúde e otimizar o fitness.

Com o Resumo matinal do Fitbit, todas as manhãs, o utilizador recebe um resumo das suas métricas de saúde e fitness mais importantes, incluindo:

Horas de sono;

Disposição do corpo;

Progresso em relação aos objetivos de exercício semanais;

Resumo das principais métricas de saúde, para saber exatamente como alcançar os objetivos.

O Pixel Watch 4 oferece mais de 40 modos de exercício, com métricas correspondentes para uma monitorização precisa e relevante, bem como dicas de melhorias e sugestões.

O novo e melhorado GPS de dupla frequência (L5 GNSS) oferece um acompanhamento de trajetos ainda mais preciso para caminhadas, corridas ou passeios ao ar livre, especialmente em áreas densamente arborizadas ou ambientes urbanos com ruas cheias de arranha-céus.

Ferramentas de saúde aprimoradas

As estatísticas de saúde holísticas ajudam o utilizador a manter-se em sintonia com o seu corpo, para que possa maximizar o seu desempenho.

Com o Pixel Watch 4, o utilizador pode manter-se a par da sua saúde cardíaca com a app ECG para avaliação de FA, notificações de frequência cardíaca irregular e alertas de quando a frequência cardíaca estiver fora do intervalo normal.

O painel de controlo das Métricas de Saúde permite ainda acompanhar métricas importantes, nomeadamente:

Frequência de respiração;

Frequência cardíaca em repouso;

Temperatura da pele;

SpO2;

Variações na frequência cardíaca.

Além disso, pode enviar a utilizador uma notificação se alguma coisa estiver fora do seu intervalo pessoal, para que possa tomar medidas.

O sensor de respostas corporais no Pixel Watch 4 ajuda a identificar potenciais sinais de stress, com o utilizador a receber uma notificação se for detetada uma resposta corporal, juntamente com ferramentas para gerir melhor o stress em tempo real.

A monitorização avançada do sono indica a duração e a qualidade do sono, e a Pontuação de Sono personalizada ajuda a compreender melhor a qualidade do descanso todas as noites.

Além disso, é possível armazenar informações médicas importantes no relógio, incluindo tipo sanguíneo, condições de saúde e medicamentos.

IA e segurança asseguradas

Além de um altifalante para interação com o Gemini, com o qual o utilizador pode falar apenas levantando o pulso, o Pixel Watch 4 oferece um conjunto robusto de funcionalidades de segurança, que conferem tranquilidade, nomeadamente:

Comunicações por satélite SOS;

Deteção de perda de pulsação: deteta quando o coração para de bater e, em seguida, ligar automaticamente para os serviços de emergência para receber cuidados potencialmente vitais, caso não responda;

Deteção de queda;

Deteção de acidentes de carro;

Verificação de segurança: se o temporizador terminar sem resposta, o relógio partilha a localização com os contactos de emergência;

Partilha de emergência: envia a localização em tempo real e o nível da bateria aos contactos de emergência.

Bateria duradoura, para não precisar de tirar o Pixel Watch 4 do pulso

O Pixel Watch 4 oferece a maior autonomia da bateria até à data da Google:

Até 40 horas no modelo de 45 mm;

30 horas no modelo de 41 mm.

Além disso, o modo Poupança de bateria alarga até 72 horas no modelo de 45 mm e 48 horas no modelo de 41 mm.

Segundo a Google, é possível carregar o Pixel Watch 4 dos 0 aos 50% em apenas 15 minutos, aumentando rapidamente a autonomia da bateria em 15 horas.

Além disso, a empresa reinventou o carregamento com uma nova estação de carregamento montada na lateral: quando colocado na estação de carregamento rápido, o Pixel Watch 4 apresenta informações como a hora, a percentagem atual da bateria, o tempo restante até o carregamento estar concluído e a hora em que o alarme seguinte está definido para tocar.

O Pixel Watch 4 quer ser um relógio para todos os pulsos

Desde braceletes desportivas de atividade até metálicas ou em couro, existe uma bracelete para cada utilizador.

Além disso, o utilizador pode escolher entre novas cores: uma caixa em Pedra lunar acetinada totalmente nova, combinada com uma bracelete em Pedra lunar a condizer, é exclusiva do modelo de 45 mm.

O modelo de 41 mm está, agora, disponível numa caixa em Prata polida com a nova bracelete em Íris e numa caixa em Ouro champanhe com a nova bracelete em Capim-limão.

Mais do que isso, o utilizador tem novos mostradores à disposição, que se juntam aos já conhecidos, que chegam melhorados.