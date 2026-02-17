Problemas com o YouTube? Nova investida da Google contra o bloqueio de publicidade

O YouTube tem apresentado alguns problemas nos últimos tempos. Milhares de utilizadores queixam-se de buffering de vídeos, impossibilidade de reproduzir alguns vídeos, descrições inacessíveis e uma secção de comentários com defeito. Isso parece ter agora uma causa. E falamos novamente do ataque aos bloqueadores de publicidade.

Há novos problemas com o YouTube

A boa notícia é que os utilizadores do Reddit identificaram a causa do problema e encontraram uma solução simples. A má notícia é que ninguém vai gostar do que tem de fazer para que tudo volte ao normal. O YouTube voltou ao ativo com um problema que tem vindo a combater intensamente há meses. Falamos, claro, dos bloqueadores de anúncios.

Há algum tempo, a empresa acertou e começou a impedir que quem usasse este sistema pudesse ver vídeos. Alguns utilizadores de certos bloqueadores de anúncios conseguiram contornar esta medida, mas agora o YouTube está de volta à carga. Segundo o Reddit, quase todos os utilizadores com problemas com o YouTube têm uma coisa em comum. Usam algum tipo de bloqueador de anúncios para evitar ver anúncios na plataforma.

Embora a Google não tenha conseguido bloquear diretamente a visualização de anúncios, reprimiu a utilização de grande parte da interface. Quem tiver um bloqueador de anúncios instalado, o YouTube pode estar a impedir o acesso à secção de comentários ou à descrição. A boa notícia é que resolver isto é muito fácil: basta desinstalar o bloqueador de anúncios ou, pelo menos, desativá-lo para o YouTube.

Investida da Google contra o bloqueio de publicidade

Esta não é a primeira vez, e não será a última. O YouTube tem vindo a lidar com este problema há um ano e está cada vez mais a reprimir o uso de bloqueadores de anúncios para evitar anúncios em telemóveis, computadores ou TVs. Será cada vez mais difícil ter uma boa experiência com o serviço, e os programadores de bloqueadores de anúncios podem cansar-se de procurar alternativas.

A grande maioria dos bloqueadores de anúncios são serviços gratuitos, pelos quais ninguém paga, pelo que desenvolvê-los e atualizá-los constantemente não parece viável. Quando o YouTube não estava a combater os bloqueadores de anúncios, tudo funcionava bem, mas agora não se pode esperar que os seus criadores encontrem métodos alternativos a cada poucos dias.

Se utiliza bloqueadores de anúncios no YouTube, ainda poderá beneficiar por mais algum tempo, mas saiba que, mais cedo ou mais tarde, a Google sairá vitoriosa. Tem vindo a demonstrá-lo há meses, e as suas capacidades são muito superiores às dos programadores, geralmente independentes, que criam bloqueadores de anúncios.