Facebook parece estar a desistir e a tornar-se uma cópia do TikTok

O Facebook está a preparar uma das maiores alterações dos últimos anos, numa tentativa de responder ao crescimento do TikTok e de outras plataformas centradas em vídeo. A Meta acredita que esta estratégia poderá ajudar a recuperar a atenção dos utilizadores e manter a relevância da rede social.

Nova experiência do Facebook será testada em mercados selecionados

A Meta revelou que está a trabalhar numa nova experiência para o Facebook. A empresa pretende testar, ainda durante este ano, uma interface renovada que coloca os vídeos em ecrã inteiro logo no momento em que a aplicação é aberta. Esta novidade será inicialmente disponibilizada apenas a um grupo limitado de utilizadores.

Para já, a Meta não apresentou imagens nem detalhes concretos sobre o aspeto desta nova interface. Sabe-se apenas que os primeiros testes irão decorrer em países onde o consumo de vídeo é particularmente elevado.

Segundo Tom Alison, responsável pelo Facebook, o vídeo tornou-se o principal formato para gerar conversas, criar comunidades e até impulsionar negócios dentro das plataformas sociais. Perante esta realidade, a Meta considera essencial adaptar o Facebook às novas preferências dos utilizadores.

Além disso, os números recentes mostram que a empresa enfrenta desafios. No primeiro trimestre de 2026, as plataformas da Meta perderam, em conjunto, cerca de 20 milhões de utilizadores, de acordo com os dados divulgados pela própria empresa.

TikTok continua a pressionar a concorrência

Apesar de o Facebook continuar a liderar entre as redes sociais mais utilizadas a nível mundial, a concorrência está cada vez mais forte. O YouTube ocupa uma posição muito próxima e o TikTok continua a crescer a um ritmo impressionante.

A aplicação da ByteDance ultrapassou a marca de mil milhões de utilizadores mensais apenas três anos após o lançamento, um crescimento bastante mais rápido do que aquele registado pelo Facebook na sua fase inicial.

Esta não é a primeira resposta da Meta ao sucesso do TikTok. Em 2020, a empresa lançou os Reels no Instagram para competir diretamente com os vídeos curtos. Agora, a estratégia passa por trazer uma abordagem semelhante para o Facebook.

Curiosamente, em 2022, Tom Alison afirmava que via o TikTok a aproximar-se do Facebook e não o contrário. No entanto, as alterações agora anunciadas mostram que a empresa está disposta a seguir tendências que provaram ser bem-sucedidas.

Meta reforça também outras áreas do Facebook

As novidades não se limitam ao consumo de vídeos. A Meta continua igualmente a expandir o ecossistema do Facebook com novas aplicações dedicadas. Uma delas é a Seller, criada para quem utiliza o Marketplace para vender produtos. Esta aplicação permite gerir anúncios, acompanhar estatísticas de desempenho e comunicar com compradores de forma mais simples.

No início deste ano foi também lançada a aplicação Forum, dedicada exclusivamente aos Grupos do Facebook. A ideia passa por oferecer um espaço mais organizado para as comunidades, aproximando a experiência daquela que é encontrada em plataformas especializadas em fóruns.

Outra das alterações anunciadas diz respeito ao sistema de verificação de perfis. Até agora, o selo de verificação estava associado à subscrição paga do Meta Verified, cujo preço começa nos 13,99 euros por mês. A empresa decidiu, contudo, disponibilizar uma alternativa gratuita.

Neste novo modelo, os utilizadores poderão obter um selo de verificação através de um processo simples baseado numa fotografia tipo selfie. O objetivo é facilitar a identificação de perfis autênticos e aumentar a confiança entre os utilizadores da plataforma.

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