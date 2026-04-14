Amazon quer fornecer Internet global: acordo multimilionário vai desafiar a Starlink de Musk

Esta semana, a Amazon anunciou a aquisição da Globalstar num acordo multimilionário, reforçando o seu ainda embrionário negócio de satélites, à medida que tenta recuperar o atraso face à Starlink, assinada pela SpaceX de Elon Musk.

Segundo avançado pela Reuters, a Amazon anunciou, ontem, a aquisição da Globalstar num acordo de 11,57 mil milhões de dólares.

Com este acordo, a Amazon acrescenta os cerca de duas dúzias de satélites da Globalstar à sua rede já existente de mais de 200.

Prevê-se que a aquisição seja concluída no próximo ano, estando sujeita a aprovações regulatórias e ao cumprimento de normas específicas de implementação por parte da Globalstar.

Além disso, o acordo precisará de aprovação da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, segundo confirmado pelo presidente do organismo, Brendan Carr, numa entrevista dada à CNBC.

Empresas querem fornecer Internet global

A Amazon tem trabalhado para expandir a sua rede de satélites, com o objetivo de lançar cerca de 3200 dispositivos em órbita terrestre baixa até 2029, sendo que aproximadamente metade deverá estar operacional até um prazo regulatório fixado para julho.

A empresa prepara-se, também, para lançar os seus serviços de Internet por satélite ainda este ano.

A rede de satélites da Globalstar foi concebida para ligações fiáveis de baixo consumo de dados diretamente para dispositivos móveis, ou seja, tecnologia Direct-to-Device (D2D).

Esta abordagem elimina a necessidade de os dispositivos se ligarem a torres de rede móvel terrestres, tornando-se essencial para suportar serviços de emergência e garantir conectividade em zonas com cobertura móvel limitada.

A Amazon tem ficado para trás da Starlink no setor da banda larga por satélite. A aquisição da Globalstar permite-lhe recuperar o atraso no espetro D2D e avançar significativamente na sua implementação.

Disse Armand Musey, presidente e fundador do Summit Ridge Group, conforme citado pela Reuters.

Starlink lidera com uma larga constelação de satélites

As empresas tecnológicas estão a investir milhares de milhões de dólares para conquistar o lucrativo mercado de conectividade por satélite, havendo vários projetos em curso.

Contudo, será difícil igualar a rede de 10.000 unidades da Starlink, que reconheceu nesta área potencial antes da grande maioria das empresas.

A iniciativa da Amazon surge na sequência do avanço da SpaceX com os seus planos de entrada na bolsa.

A Starlink, que contribui com cerca de 50% a 80% das receitas geradas pela SpaceX, segundo a Reuters, tem lançado satélites a um ritmo acelerado, colocando dezenas de cada vez em órbita e construindo a maior constelação de satélites do mundo.

Tem havido uma consolidação contínua no setor para competir com a SpaceX no mercado de comunicações por satélite, dada a sua dimensão... e a sua capacidade de lançamento praticamente ilimitada.

Disse Austin Moeller, diretor de análise de ações na Canaccord Genuity, admitindo que "espera que esta tendência continue".

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