Um exclusivo dos Pixel vai finalmente estar acessíveis a todos no Android

A Google garante algumas funcionalidades únicas para os seus smartphones Pixel. É a forma de manter a exclusividade e de atrair mais utilizadores. A funcionalidade “Now Playing”, que identifica continuamente os nomes das músicas que tocam à sua volta é uma dessas. Esta está a mudar e deverá ser implementada de forma mais ampla no Android e assim acessível a todos.

Exclusivo Pixel estará acessíveis a todos no Android

Os recursos mais notáveis ​​​​nem sempre são os mais chamativos. Há alguns anos que a Google disponibiliza uma espécie de Shazam automático próprio nos smartphones Pixel, chamado “Now Playing”. Até agora, esta tem sido uma das muitas vantagens dos telefones Google Pixel, que se destacam na fotografia e beneficiam também de estarem entre os primeiros a receber características interessantes desenvolvidas pela Google.

Mas isso pode mudar em breve. Segundo o revelado, o “Now Playing” deverá tornar-se uma aplicação independente em breve. Uma sequência de caracteres descoberta pelos nossos colegas no código do Android sugere isso mesmo, pois menciona a possibilidade de descarregar o “Now Playing” da Play Store, a loja oficial de aplicações da Google.

Com este novo cenário, fica quase claro que será possível, imaginar que será possível descarregá-lo em smartphones concorrentes. A integração não deverá ser muito diferente da que existe nos telefones Pixel. A única diferença é que a definição “Em Reprodução” não estaria nas definições do telefone, mas sim diretamente dentro da aplicação.

Now Playing muda a música no sistema da Google

Provavelmente já se tem uma boa ideia de como será o ícone, uma vez que é possível exibir um atalho para o “Em Reprodução” nos telefones Pixel, que se assemelha a uma aplicação. Este está já no Android dos Pixel e assume-se que o que a nova app usará será igual ao que já pode ser usado.

Em termos de funcionalidade, imaginamos que será difícil exibir música gravada diretamente a partir do ecrã de bloqueio, exceto talvez com alguns fabricantes como a Samsung, que podem integrá-lo na sua Now Bar. Caso contrário, deverá ser possível mantê-lo permanentemente ativado, para ter um histórico completo das músicas ouvidas ao longo do dia.

Esperamos que a Google aproveite o lançamento da aplicação para modernizar um pouco esta funcionalidade. Adicionar a sincronização do histórico na cloud não seria má ideia, por exemplo. Segundo os nossos colegas, a aplicação poderá ser lançada em março de 2026, durante o próximo Pixel Drop.