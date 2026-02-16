Burlas no OLX com recurso ao MBWAY continuam! Conheçam o esquema

As burlas através do OLX com recurso ao MB WAY continuam a fazer vítimas em Portugal. Apesar dos inúmeros alertas das autoridades e das próprias entidades financeiras, os vendedores continuam a cair no "conto do vigário".

A combinação entre a popularidade do OLX e a massificação do MB WAY continua a dar aso a aos burlões, que exploram distração, desconhecimento e confiança excessiva de quem tenta vender uns produtos.

O esquema é simples… e continua a resultar

O padrão repete-se:

O vendedor publica um anúncio no OLX.

Recebe rapidamente um contacto de um “comprador” muito interessado. O alegado interessado quer pagar por MB WAY.

Durante a conversa, começa a dar instruções passo a passo.

É aqui que tudo muda.

O burlão convence a vítima a:

Gerar um código de levantamento;

Confirmar uma operação na app;

Associar um número diferente;

Inserir dados num multibanco para “receber” o pagamento.

Na prática, a vítima acaba por autorizar uma transferência… mas no sentido inverso.

Num ambiente digital onde tudo é rápido e imediato, a diferença entre um negócio bem-sucedido e uma fraude pode estar apenas num clique ou numa confirmaão. Informação, atenção e desconfiança continuam a ser as melhores ferramentas de defesa.