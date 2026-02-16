PplWare Mobile

Burlas no OLX com recurso ao MBWAY continuam! Conheçam o esquema

· Internet 1 Comentário

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Max says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 22:34

    O aviso do Banco de Portugal sobre a burla MB WAY na venda de artigos usados:
    – “Se o vendedor (vítima) não tem MB WAY
    O comprador (burlão) sugere que adira ao MB WAY num caixa multibanco.
    Quando está a aderir ao serviço, pede-lhe que associe o número de telemóvel dele, convencendo-o de que apenas está a autorizar a transferência.
    No entanto, desta forma, o burlão passa a ter acesso à sua conta bancária e pode fazer levantamentos ou enviar dinheiro para outras contas.”
    – “Se o vendedor (vítima) tem MB WAY
    O comprador (burlão) pede o seu número de telemóvel para efetuar o pagamento.
    No entanto, utiliza a funcionalidade do MB WAY “Pedir dinheiro” com o valor do preço do artigo a adquirir, em vez de “Enviar dinheiro”.
    A vítima recebe uma notificação MB WAY para “Enviar dinheiro”. Se, por distração, aceitar este pedido, em vez de receber o dinheiro da venda, estará, sim, a enviar dinheiro para a conta do comprador.No entanto, desta forma, o burlão passa a ter acesso à sua conta bancária e pode fazer levantamentos ou enviar dinheiro para outras contas. ”
    https://www.bportugal.pt/page/utiliza-sites-de-compra-e-venda-de-artigos-usados-saiba-como-evitar-burlas

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda que um aluno possa ter aulas práticas de condução com um tutor registado, como a mãe ou o pai?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube