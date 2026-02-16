Burlas no OLX com recurso ao MBWAY continuam! Conheçam o esquema
As burlas através do OLX com recurso ao MB WAY continuam a fazer vítimas em Portugal. Apesar dos inúmeros alertas das autoridades e das próprias entidades financeiras, os vendedores continuam a cair no "conto do vigário".
A combinação entre a popularidade do OLX e a massificação do MB WAY continua a dar aso a aos burlões, que exploram distração, desconhecimento e confiança excessiva de quem tenta vender uns produtos.
O esquema é simples… e continua a resultar
O padrão repete-se:
- O vendedor publica um anúncio no OLX.
- Recebe rapidamente um contacto de um “comprador” muito interessado. O alegado interessado quer pagar por MB WAY.
- Durante a conversa, começa a dar instruções passo a passo.
É aqui que tudo muda.
O burlão convence a vítima a:
- Gerar um código de levantamento;
- Confirmar uma operação na app;
- Associar um número diferente;
- Inserir dados num multibanco para “receber” o pagamento.
Na prática, a vítima acaba por autorizar uma transferência… mas no sentido inverso.
Num ambiente digital onde tudo é rápido e imediato, a diferença entre um negócio bem-sucedido e uma fraude pode estar apenas num clique ou numa confirmaão. Informação, atenção e desconfiança continuam a ser as melhores ferramentas de defesa.
O aviso do Banco de Portugal sobre a burla MB WAY na venda de artigos usados:
– “Se o vendedor (vítima) não tem MB WAY
O comprador (burlão) sugere que adira ao MB WAY num caixa multibanco.
Quando está a aderir ao serviço, pede-lhe que associe o número de telemóvel dele, convencendo-o de que apenas está a autorizar a transferência.
No entanto, desta forma, o burlão passa a ter acesso à sua conta bancária e pode fazer levantamentos ou enviar dinheiro para outras contas.”
– “Se o vendedor (vítima) tem MB WAY
O comprador (burlão) pede o seu número de telemóvel para efetuar o pagamento.
No entanto, utiliza a funcionalidade do MB WAY “Pedir dinheiro” com o valor do preço do artigo a adquirir, em vez de “Enviar dinheiro”.
A vítima recebe uma notificação MB WAY para “Enviar dinheiro”. Se, por distração, aceitar este pedido, em vez de receber o dinheiro da venda, estará, sim, a enviar dinheiro para a conta do comprador.No entanto, desta forma, o burlão passa a ter acesso à sua conta bancária e pode fazer levantamentos ou enviar dinheiro para outras contas. ”
https://www.bportugal.pt/page/utiliza-sites-de-compra-e-venda-de-artigos-usados-saiba-como-evitar-burlas