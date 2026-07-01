PJ desmantela rede que desviou 50 milhões de euros do Santander

A Polícia Judiciária (PJ) está esta quarta-feira a realizar uma operação de grande envergadura contra uma rede de cibercrime que terá desviado cerca de 50 milhões de euros do banco Santander, em Espanha, através de um esquema de phishing com ramificações em Portugal.

Conforme avançado pela CNN Portugal, esta quarta-feira de manhã, a PJ desencadeou uma operação em coordenação com as autoridades espanholas, que resultou em buscas e em mais de uma dezena de detenções.

A ação envolveu a unidade de combate ao cibercrime da PJ, em conjunto com a Diretoria do Norte, e teve como alvo uma rede suspeita de estar por detrás de um dos casos de fraude bancária mais expressivos dos últimos tempos.

De acordo com as investigações, o método usado para enganar as vítimas terá sido o phishing, a técnica de fraude digital que recorre a mensagens, e-mails ou páginas fraudulentas para induzir os utilizadores a revelar dados bancários ou a autorizar transferências indevidas.

O valor total desviado ao Santander, em Espanha, ronda os 50 milhões de euros, um montante que evidencia a escala e sofisticação da operação criminosa.

O papel de Portugal neste golpe ao Santander

Segundo apurado, uma parte significativa do dinheiro obtido de forma fraudulenta terá sido canalizada para contas bancárias abertas em território português, recorrendo à figura dos chamados "testas de ferro", ou seja, pessoas usadas para movimentar fundos ilícitos sem que constem como verdadeiros beneficiários.

Esta estratégia insere-se num alegado esquema mais amplo de branqueamento de capitais, que terá servido para dificultar o rasto do dinheiro desviado e escapar ao escrutínio das autoridades.