Trabalha a Recibos Verdes? Termina hoje a entrega de declarações

Se trabalha a Recibos Verdes não se esqueça de entregar a declaração trimestral de rendimentos e a anual. Atenção às coimas que não são nada simpáticas.

Quem trabalha a recibos verdes tem de entregar as declarações trimestrais em janeiro, abril, julho e outubro de cada ano. O prazo de envio da declaração trimestral é de 1 a 31 de janeiro. Nesse sentido, os contribuintes que trabalham a recibos verdes têm até hoje para entregar a declaração trimestral (4º declaração) e a Declaração Anual.

No portal da Segurança Social, aceda à opção Trabalho > Remunerações e contribuições > Trabalhadores Independentes > O que posso fazer online? > Consultar, entregar ou substituir declarações trimestrais do ano anterior

Na 4.ª Declaração Trimestral indique os rendimentos recebidos em outubro, novembro e dezembro de 2025, que servem para o cálculo das contribuições dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.

Recibos Verdes: Datas de Entrega das Declarações

1.º Trimestre – Período de entrega: abril (rendimentos janeiro, fevereiro, março).

– Período de entrega: abril (rendimentos janeiro, fevereiro, março). 2.º Trimestre – Período de entrega: julho (rendimentos abril, maio, junho).

– Período de entrega: julho (rendimentos abril, maio, junho). 3.º Trimestre – Período de entrega: outubro (rendimentos julho, agosto, setembro).

– Período de entrega: outubro (rendimentos julho, agosto, setembro). 4.º Trimestre– Período de entrega: janeiro (rendimentos outubro, novembro, dezembro)

Podem não entregar a declaração se tiverem:

Uma pensão de invalidez ou de velhice, desde que a atividade seja legalmente compatível com a pensão

Uma pensão por incapacidade resultante de risco profissional (ex: acidente de trabalho), igual ou superior a 70%

Um contrato de trabalho por conta de outrem e atividade independente, se os rendimentos mensais da atividade independente forem inferiores a quatro vezes o Indexante dos Apoios Sociais (IAS). Isto significa que, só tem de entregar a declaração trimestral se os seus rendimentos da atividade independente forem iguais ou superiores a 2.090 € por mês (valor correspondente a 4 vezes o IAS em 2025)

Coimas

Os trabalhadores que falhem a entrega da declaração trimestral no prazo definido ocorrem assim numa contraordenação e estão sujeitas ao pagamento de uma coima entre os 50 e os 250 euros.

A “constitui uma contraordenação leve nos 30 dias seguintes ao termo do prazo e grave nas demais situações e fica sujeito ao pagamento de juros de mora”, segundo refere a informação disponível no site da Segurança Social.