Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. Se é dos telespectadores exigentes, saiba que esta sugestão está verdadeiramente bem avaliada e pode ser a sua companhia para este fim de semana.

Severance | 8,7/10 ⭐

Mark Scout lidera uma equipa na Lumon Industries, cujos colaboradores foram submetidos a um procedimento de separação que divide cirurgicamente as suas memórias entre a vida profissional e a vida pessoal.

Disponível na Apple TV, a ousada experiência de "equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal" é posta em causa quando Mark se vê no centro de um mistério que o obrigará a confrontar a verdadeira natureza do seu trabalho… e de si próprio.

Na segunda temporada, Mark e os seus amigos serão obrigados a aprender sobre as terríveis consequências de brincar com a realidade.