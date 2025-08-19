Será que vamos ver os Óscares de 2029 no YouTube?

Longe vai o tempo em que as televisões reuniam a maioria da quota de mercado. De facto, com a Internet e a possibilidade de ver conteúdos de forma personalizada, os telespectadores vão preferindo outras alternativas, onde se incluem plataformas de vídeo. De tal forma, que o YouTube parece querer transmitir a cerimónia dos Óscares, em 2029.

A American Broadcasting Company (ABC), estação de televisão global dos Estados Unidos e propriedade da Disney, transmite a cerimónia dos Óscares desde 1976. Contudo, com novos interessados, é possível que o seu lugar deixe de estar assegurado.

De facto, apesar de a estação poder renovar o contrato, que termina em 2028, há outros nomes interessados em fazer chegar um dos eventos-chave do ano para os entusiastas de cinema aos curiosos.

Corroborando rumores de que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas tem explorado alternativas à ABC, uma newsletter da Bloomberg informa que o YouTube está interessado em transmitir a cerimónia dos Óscares, juntando-se a empresas como a Netflix e NBC Universal.

Embora continue a ser um grande evento, a audiência foi diminuindo nos últimos 10 anos. Não obstante, a cerimónia de 2025, transmitida pela Hulu e ABC, teve a maior audiência em cinco anos.

A transmissão dos Óscares continua a ser a maior conquista para os profissionais criativos. A carreira de alguém passa por uma transformação imediata depois de essa pessoa ganhar um Óscar ou mesmo apenas uma nomeação.

Disse Lee Romaire, um veterano em efeitos especiais que trabalhou no próximo filme de Guillermo del Toro, Frankenstein, e fundador da Romaire Studios.

O veterano apontou, também, que "a transmissão mantém a sua importância, porque funciona como uma plataforma mundial para a arte cinematográfica, apesar da queda nas receitas de bilheteira e nas audiências das cerimónias de prémios".

Na sua perspetiva, apesar de ser um evento extremamente importante para a indústria do entretenimento, "faz sentido ir ao encontro dos espetadores onde eles estão", se quiser continuar a ser relevante.

Grandes eventos começarão a ir além da televisão

Conforme alertado por Romaire, o YouTube transmitir o evento "reforçaria a realidade de que o futuro da distribuição de entretenimento já não está ligado aos cinemas ou à televisão tradicional".

Perante vários interessados em transmitir a cerimónia dos Óscares, a Academia poderá dividir um acordo de transmissão, em vez de depender de uma única entidade, como a Netflix ou o YouTube.

Tal como a Netflix e outras plataformas de streaming, o YouTube tem-se interessado cada vez mais pela transmissão de grandes eventos ao vivo.