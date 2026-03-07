Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. Com o conflito no Médio Oriente a adensar-se, nos últimos dias, a sugestão de hoje é de visualização obrigatória.

Teerão | 7,6/10 ⭐

Disponível na Apple TV, a série Teerão é um thriller de espionagem israelita, cuja narrativa mistura drama, ação e política em torno de missões clandestinas e dilemas morais.

A história gira em torno de Tamar Rabinyan, uma agente e hacker do Mossad que nasceu no Irão, mas cresceu em Israel.

Tamar Rabinyan é enviada para a capital do Irão sob uma identidade falsa para uma missão de alto risco, que procura sabotar o programa nuclear iraniano.

Ao longo da série, vê‑se confrontada com a complexidade da sua missão, as consequências imprevistas das suas acções e as tensões entre lealdade e sobrevivência.