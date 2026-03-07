SAIC Z7: cópia chinesa do “Porsche Taycan” por cerca de 30 mil euros
O mercado automóvel elétrico continua a crescer a grande velocidade e a China tem sido um dos principais motores dessa evolução. Entre os novos modelos que prometem dar que falar está o SAIC Z7, carro elétrico da gigante chinesa SAIC Motor que já está a gerar comparações com o icónico Porsche Taycan.
SAIC Z7: Um design que lembra o Porsche Taycan
As primeiras imagens e teasers do SAIC Z7 mostram um carro elétrico com linhas muito desportivas, perfil baixo e uma silhueta de coupé de quatro portas.
A frente tem faróis estreitos e agressivos, enquanto a traseira inclui uma barra de luz contínua, um elemento cada vez mais comum nos carros elétricos modernos.
É precisamente a parte lateral e o formato traseiro que levaram muitos entusiastas a compará-lo ao Porsche Taycan, um dos elétricos desportivos mais reconhecidos do mercado. Apesar das semelhanças visuais, o Z7 pretende posicionar-se num segmento muito diferente.
Tecnologia com forte influência da Huawei
Um dos pontos fortes do novo modelo é a tecnologia. O SAIC Z7 deverá integrar sistemas avançados de assistência à condução, incluindo sensores LiDAR e funcionalidades de condução assistida.
O sistema de infotainment também deverá ser baseado no ecossistema tecnológico da Huawei, recorrendo ao HarmonyOS para oferecer uma experiência digital mais integrada com smartphones e outros dispositivos.
Entre as funcionalidades esperadas destacam-se:
- Sistema avançado de assistência à condução
- Sensores LiDAR para melhor perceção do ambiente
- Interface digital orientado para o condutor
- Integração profunda com o ecossistema Huawei
O SAIC Z7 deverá contar com versões de motor único e também com uma configuração de dois motores elétricos, permitindo tração integral.
Entre os números esperados estão:
- Potência até cerca de 600 cv
- Bateria entre 80 e 100 kWh
- Autonomia potencial próxima dos 600 km (dependendo da versão)
Caso estes valores se confirmem, o Z7 poderá competir diretamente vários elétricos premium.
Enquanto o modelo da Porsche pode ultrapassar facilmente os 100 mil euros, o SAIC Z7 deverá chegar ao mercado com um valor entre 250.000 e 350.000 yuan, o que corresponde aproximadamente a 31.000 a 44.000 euros (à taxa atual de cerca de €0,124 por yuan).
Sem impostos cetamente
É agora que encomendo um “Made in China” Depois é só trocar o emblema !:)
Isso, troque o emblema e seja acusado de contrafacção em solo europeu.