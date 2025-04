Novidades no Prime Video para abril de 2025

Novo mês, novas estreias. Ao longo do mês de abril, conforme é já habitual, o Prime Video vai renovar o seu catálogo, disponibilizando novos filmes e séries.

Em abril, esperam-se várias estreias, com destaque para os novos filmes a serem disponibilizados na plataforma de streaming da Amazon.

Para comprar ou alugar, o serviço oferece alguns dos títulos mais badalados do cinema, este ano: Ainda Estou Aqui e The Brutalist, por exemplo.

Dia 3 - Anjos na Terra (Filme)

Baseado numa história verídica, Sharon Stevens (Hilary Swank), uma cabeleireira, conhece Ed Schmitt (Alan Ritchson) e decide ajudar a sua família quando a filha precisa de um transplante de fígado.

Uma história inspiradora sobre fé e milagres.

Dia 3 - The Bondsman (Série)

O caçador de recompensas ressuscitado, Hub Halloran, recebe uma segunda oportunidade na vida, no amor e na sua carreira musical.

No entanto, descobre que o seu antigo trabalho leva uma reviravolta demoníaca.

Dia 5 - Vizinhos para Sempre - 2.ª Temporada (Série)

A vida quotidiana dos moradores do condomínio "Terraços do Glamour", nos arredores de Lisboa, chega com novas dificuldades nesta segunda temporada.

Dia 7 - Pequenas Cartas Malvadas (Filme)

Quando as pessoas em Littlehampton começam a receber cartas escandalosas a suspeita recai imediatamente sobre Rose, que pode perder a guarda da filha.

Um grupo de mulheres tenta solucionar o mistério.

Dia 10 - G20 (Filme)

Quando uma cimeira do G20 é atacada, a presidente dos EUA, Danielle Sutton (Viola Davis), torna-se o alvo principal.

Depois de escapar aos atacantes, Danielle tem de ser mais esperta do que o inimigo para proteger a sua família, defender o país e proteger os líderes mundiais nesta aventura cheia de ação.

Dia 10 - The Blind (Filme)

Muito antes de Phil Robertson se tornar numa estrela de reality show, apaixonou-se e formou uma família, mas os seus demónios pessoais ameaçaram destruir as suas vidas.

Esta é a verdadeira história que deu início a uma dinastia.

Dia 10 - Ligação Sombria (Filme)

Forçado a transportar um passageiro à força, um homem vê-se envolvido num jogo de gato e rato de altos riscos.

Dia 11 - Submissão (Filme)

Um pai com dificuldades compra uma robô doméstica, de nome SIM, para ajudar a cuidar da sua casa e da família, sem saber que ela acaba por ganhar consciência e tornar-se mortal.

Dia 16 - Os Escolhidos (Série de Páscoa)

Um drama histórico baseado na vida de Jesus, do ponto de vista dos que o conheceram, oferecendo uma visão dos seus ensinamentos no contexto da opressão judaica no primeiro século.

Dia 18 - The Not Very Grand Tour (Série)

Jeremy, Richard e James, embarcam novamente numa aventura pelo mundo, conduzindo carros novos de fabricantes de todo o mundo.

Dia 24 - Covil de Ladrões 2 (Filme)

Big Nick está de volta à Europa e aproxima-se de Donnie, que está envolvido no mundo dos ladrões de diamantes e da máfia dos Panteras, enquanto eles planeiam um grande assalto à maior bolsa de diamantes do mundo.

Dia 24 - Étoile (Série)

Os bailarinos e a equipa artística de duas companhias de ballet mundialmente conhecidas embarcam numa estratégia ousada para salvar as suas instituições históricas, trocando as suas estrelas mais talentosas.

Dia 24 - Ash (Filme)

Uma mulher acorda num planeta distante e encontra a tripulação da sua estação espacial brutalmente morta.

A sua investigação sobre o que aconteceu desencadeia uma terrível cadeia de eventos.

Dia 25 - O Sabor da Vida (Filme)

Eugenie e Dodin, cozinheiros, desenvolvem uma relação que se transforma em romance, criando pratos que impressionam os melhores chefs.

Quando ela hesita em comprometer-se, Dodin decide cozinhar para ela.