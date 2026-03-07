Carro elétrico ardeu, mas bateria Blade da BYD resistiu ao incêndio

Um carro elétrico BYD Seal prateado incendiou-se subitamente na Tuen Mun Road, em Hong Kong, China. O curioso é que a bateria Blade do veículo não se incendiou. A culpa foi de outra bateria. O condutor conseguiu sair em segurança.

Foi uma bateria que provocou o incêndio

Os Resultados preliminares de uma inspeção técnica realizada num centro de assistência da BYD indicam que o próprio veículo não foi a origem do incêndio.

Segundo a investigação, o fogo foi provocado por uma power bank externa, um carregador portátil, que tinha sido deixado no banco do passageiro. Os investigadores acreditam que o dispositivo sofreu um curto-circuito ou um evento de fuga térmica, que acabou por inflamar materiais no interior do habitáculo do carro elétrico.

A gigante chinesa dos veículos elétricos divulgou posteriormente um comunicado oficial a sublinhar que os sistemas internos do carro elétrico funcionaram normalmente e que nem o conjunto de baterias nem a arquitetura de alta tensão tiveram qualquer papel na ignição inicial.

Embora o incêndio tenha causado danos extensos na estrutura superior da cabine do veículo, a empresa enfatizou que os sistemas principais de propulsão e elétricos não foram responsáveis pelo incidente.

Bateria Blade da BYD manteve-se intacta durante o incêndio

Os investigadores determinaram também que o sistema principal de bateria do veículo permaneceu intacto. A inspeção confirmou que o conjunto de baterias Blade e a estrutura integrada do chassis se mantiveram preservados durante todo o incidente.

Apesar de as temperaturas no interior do habitáculo terem subido o suficiente para derreter plásticos e partir ou amolecer componentes de vidro, as células da bateria não mostraram sinais de fuga térmica ou falha interna, segundo reportou o CarNewsChina.

A resistência do conjunto de baterias deve-se em grande parte à química utilizada no sistema. As baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP) são significativamente mais resistentes ao sobreaquecimento, sendo que a fuga térmica normalmente ocorre apenas a temperaturas superiores a cerca de 500°C. Em comparação, baterias convencionais de níquel-manganês-cobalto podem entrar em fuga térmica por volta dos 200°C.

Além da química, o design estrutural do pack de baterias também desempenhou um papel importante. O conjunto utiliza uma estrutura de alumínio em estilo colmeia que funciona como escudo térmico, ajudando a isolar as células da bateria de fontes externas de calor.

Assim, mesmo com o incêndio na cabine a gerar temperaturas suficientemente elevadas para derreter materiais interiores, as chamas não conseguiram penetrar no compartimento que aloja as células.

Design estrutural da bateria destaca engenharia avançada de segurança

O veículo é construído sobre a arquitetura e-Platform 3.0 da BYD, que incorpora construção Cell-to-Body (CTB). Neste conceito, o pack de baterias é integrado diretamente na estrutura do chassis, permitindo que funcione como um elemento estrutural de suporte e não como um módulo separado.

Este design contribui para uma rigidez torsional de cerca de 40.500 Nm/°, um valor normalmente associado a carros de luxo de alto desempenho.

O pack de baterias utiliza ainda uma configuração em camadas tipo “sanduíche”, com painéis de alumínio de alta resistência que ajudam a proteger as células contra forças externas e calor.

Em termos de proteção dos ocupantes, o Seal está também equipado com um airbag central concebido para reduzir lesões causadas pelo choque entre passageiros durante um acidente, bem como com um sistema avançado eCall que pode notificar automaticamente os serviços de emergência se for detetado um impacto grave.

No crescente mercado de veículos elétricos de Hong Kong, o BYD Seal compete diretamente com o Tesla Model 3. As entregas do Seal são estimadas em cerca de 4.200 unidades em 2025, comparadas com aproximadamente 5.800 unidades do Model 3.

Ambos os automóveis têm classificação de segurança de cinco estrelas Euro NCAP, mas utilizam estratégias diferentes ao nível das baterias.

A BYD destaca a estabilidade térmica da sua Blade Battery baseada em LFP, enquanto a Tesla utiliza diferentes químicas de bateria consoante a versão, incluindo packs LFP em alguns modelos e células NMC com maior teor de níquel noutros.