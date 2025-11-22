Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. A sugestão de série de hoje é de 2019, mas poderia representar a realidade de 2025, na qual a corrida espacial está mais acirrada do que nunca, com vários nomes a participar.

For All Mankind | 8,1/10 ⭐

Produzida por Ronald D. Moore, Ben Nedivi & Matt Wolpert, Maril Davis e Naren Shankar, a série, que ainda lança novos episódios, convida o telespectador a imaginar que a corrida espacial global nunca terminou.

Esta versão alternativa de 1969, mostra a União Soviética a vencer os Estados Unidos na corrida espacial, prolongando-a durante décadas com desafios e objetivos ainda mais ambiciosos.

O título da série, disponível na Apple TV, é inspirado na placa lunar deixada na Lua pela tripulação da norte-americana Apollo 11, que diz, em parte, "Viemos em paz por toda a humanidade".