A Netflix terá planos para comprar a Warner Bros.

A Warner Bros. foi adquirida pela Discovery num gigantesco negócio de 43 mil milhões de dólares em 2022. Especulou-se que a venda poderia ser temporária. Embora tenham tenha negado categoricamente as alegações, três anos e meio depois tudo muda. Surgiu a possibilidade de o estúdio mudar novamente de mãos e a Netflix entra na corrida.

Netflix terá planos para comprar a Warner Bros.

De acordo com novos rumores que circulam nos círculos de Hollywood, a Warner Bros. poderá ser vendida novamente num futuro próximo. Desta vez o interessado poderá ser a Netflix, mas há outro pretendentes como a Paramount, entre muitos mais potenciais compradores.

Após a aquisição da Paramount pela Skydance nas últimas semanas, surgiram relatos de que a empresa também está interessada em adquirir a Warner Bros. Este desenvolvimento sugere que a Paramount está a fazer uma tentativa séria de aquisição.

No entanto, a Paramount não é a única empresa interessada em adquirir o estúdio. Segundo foi revelado, a Netflix está também a preparar uma oferta pela Warner Bros. A informação ainda não foi confirmada, uma vez que nenhuma declaração oficial foi divulgada por nenhuma das partes. No entanto, fontes de Hollywood indicam que as negociações se tornarão mais visíveis nos próximos dias.

A potencial mudança da Netflix está a ser considerada uma jogada estratégica, tendo em conta o atual panorama competitivo e as guerras de conteúdo. Os títulos mundialmente conceituados e de grande sucesso de bilheteira da Warner Bros., como o Universo DC, a série Harry Potter e O Senhor dos Anéis, representam uma vantagem significativa para uma empresa com uma rede de distribuição em cinemas.

A falta de canais de distribuição tão abrangentes nos cinemas da Netflix pode limitar a receita potencial que poderia gerar com o conteúdo da Warner Bros. Apesar disso, a Netflix está alegadamente a aumentar a sua quota para evitar perder a Warner Bros. para os seus concorrentes.

A biblioteca HBO da Warner Bros., o arquivo de filmes clássicos e a presença de produção de longa data representam um movimento que irá fortalecer a posição da Netflix. Isto acontecerá não só em termos de conteúdo, mas também dentro da indústria.