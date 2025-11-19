“Daqui a dois anos, o spam estará resolvido”, disse Bill Gates… em 2004!

O spam é uma verdadeira praga, entupindo não apenas as caixas de e-mail, mas os nossos telefones, com chamadas pouco pertinentes. Se o sabemos, é porque Bill Gates estava errado quando, em 2004, previu que o problema seria resolvido em dois anos. Na altura, a solução parecia muito viável...

A previsão foi repescada pelo TechSpot, que recordou a ousadia de Bill Gates, então chefe de software da Microsoft.

No Fórum Económico Mundial de 2004, em Davos, o agora magnata partilhou aquela que poderia ser, na sua perspetiva, a solução para o spam.

Daqui a dois anos, o spam estará resolvido. A longo prazo, o [método] monetário será dominante.

De entre algumas soluções possíveis dadas por Bill Gates, na altura, duas envolviam exigir que os remetentes resolvessem quebra-cabeças computacionais, algo semelhante ao que hoje conhecemos como proof-of-work.

Contudo, aquela em que depositava mais confiança era um sistema monetário no qual os remetentes de e-mails pagariam uma pequena taxa, semelhante a um selo, mas digital, para enviar uma mensagem. Contactos confiáveis, como amigos e familiares, poderiam ser isentos dessa taxa.

Desta forma, os e-mails deixariam de ser enviados em massa, para longas listas de contactos. As marcas e empresas teriam de ser mais criteriosas, apostando em envios com mais propósito.

Como sabemos, spam não foi resolvido...

Ainda segundo o TechSpot, nos anos seguintes, o problema não se viu resolvido.

Em 2007, aliás, o spam atingiu níveis recordes, estimando-se que 10,8 mil milhões de e-mails de spam foram enviados, ultrapassando as 10,5 mil milhões de mensagens legítimas.

Entretanto, em 2008, o tráfego de spam atingiu o pico, quando representou aproximadamente 92% de todo o tráfego de e-mail, de acordo com o Relatório Anual de Segurança de 2009 da Cisco.

Em 2025, várias fontes mencionadas apresentam números menos graves, mas concordam que o spam ainda representa cerca de 40% do tráfego global de e-mail, com apenas um declínio gradual a longo prazo, em vez de uma queda acentuada.

Por exemplo, a Statista diz que o spam representou cerca de 46% do tráfego global de e-mails em 2024 e 2025, e um relatório da Kaspersky concluiu que representou 47%.

Além disso, embora o Gmail, uma das plataformas de e-mail mais utilizadas, alegue bloquear mais de 99% do spam, phishing e malware que chegam às caixas de entrada, a verdade é que esses contactos ainda passam, frequentemente.

Apesar da ousada previsão de Bill Gates, a verdade é que, hoje, ainda se batalha contra o spam, com a agravante de os utilizadores estarem expostos a métodos mais sofisticados.

Leia também: