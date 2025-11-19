PcComponentes: 9 produtos mais vendidos na Black Friday
A Black Friday da PcComponentes já chegou! Descontos de até 60% em tecnologia e entregas em 24h-48h. Conheça o TOP dos produtos mais vendidos. Aproveitem as promoções até 30 de novembro.
A Black Friday da PcComponentes em 2025 está forte: muitos tipos de produtos em promoção, boas condições de envio e devoluções, e uma campanha alargada que dá tempo para aproveitar bem. Se estás a pensar em comprar tecnologia, pode ser uma excelente oportunidade.
TOP 9 produtos mais vendidos na Black Friday da PcComponentes
Para o ajudar, hoje revelámos quais são os 9 artigos mais vendidos para PcComponentes.
|Produto
|Preço
|Aspiradora sem fios Xiaomi G20 Lite 215 W
|€ 64,99
|Portátil HP Victus Gaming 15-fa2033np i7-13620H / 16GB / 1TB / RTX 5060
|€ 899,00
|Radiador Elétrico de Vidro Origial CRYSTALWAVE 2000W WiFi
|€ 64,99
|Monitor MSI MAG 276CF E20 27" 200Hz
|€ 110,80
|Aspirador Robô Xiaomi E12 4.000 Pa
|€ 79,79
|Câmera TP-Link TC71 2K
|€ 22,35
|Router TP-Link Archer AX53 Wi-Fi 6
|€ 50,82
|HP USB-C G5 Docking Station
|€ 121,97
|TP-Link Deco X55 Pack 3 Mesh WiFi 6
|€ 172,80
A Black Friday da PcComponentes confirma-se novamente como uma das campanhas mais poderosas do mercado tecnológico em Portugal. Aproveitem.