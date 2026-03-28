IAM: Saiba o que é e porque é essencial na segurança digital

Num mundo cada vez mais digital, onde praticamente tudo passa por contas online, do email ao homebanking, há um conceito que está no centro da segurança: o IAM (Identity and Access Management).

O IAM é um conjunto de tecnologias e práticas que permite garantir que apenas utilizadores autorizados conseguem aceder a determinados sistemas, aplicações ou dados.

Na prática, é o IAM que decide:

Quem pode entrar num sistema

Como prova a sua identidade

O que pode fazer depois de entrar

Como funciona na prática?

Sempre que faz login numa plataforma, há três etapas fundamentais:

Identificação : introduz o seu email ou username

: introduz o seu email ou username Autenticação : confirma a identidade (password, código SMS ou app)

: confirma a identidade (password, código SMS ou app) Autorização: o sistema define o que pode ou não fazer

Por exemplo, ao aceder ao Gmail, não basta saber o email. Pode ser necessário confirmar através de um código enviado para o telemóvel. Já dentro da conta, tem permissões específicas (ler, enviar emails, etc.).

Existem várias soluções de mercado que ajudam a implementar políticas de IAM, como por exemplo, Microsoft Entra ID, Okta, Auth0 ou AWS Identity and Access Management. Estas plataformas permitem gerir milhares de utilizadores e acessos de forma centralizada e segura.

O IAM pode não ser visível no dia a dia, mas está presente em quase todas as interações digitais. É este conceito que garante que os dados certos estão acessíveis apenas às pessoas certas.

Numa altura em que os ciberataques são cada vez mais frequentes, investir em boas práticas de gestão de identidades não é opcional, mas sim fundamental.