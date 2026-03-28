Hora muda este domingo: porque continuamos a adiantar o relógio em 2026?

Na madrugada deste domingo, 29 de março, os relógios em Portugal continental adiantam uma hora, marcando o início da hora de verão. Apesar de ser uma prática anual e as pessoas estarem já habituadas, a mudança continua a gerar dúvidas e confusão.

Em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, os relógios vão avançar uma hora: quando for 1h de domingo, passará a ser 2h. Por sua vez, na Região Autónoma dos Açores, a mudança ocorrerá às 00h, mudando para 1h.

Entretanto, no dia 25 de outubro, a hora voltará a mudar.

No âmbito de um regime que não existe em todos os países do mundo, a chamada mudança da hora divide-se entre hora de inverno e hora de verão, sendo aplicada em vários países europeus sob orientação da União Europeia.

Um debate que não há meio de acabar

O objetivo original era simples e notável: aproveitar melhor a luz natural e reduzir o consumo de energia.

A medida ganhou relevância durante a Primeira Guerra Mundial, altura em que vários países procuravam formas de poupar recursos. Desde então, foi sendo adotada e ajustada ao longo das décadas.

Apesar da longa história, a utilidade da mudança da hora é cada vez mais posta em causa.

Aliás, a União Europeia já discutiu a possibilidade de acabar com esta prática, apontando dúvidas sobre a real poupança energética e destacando impactos no sono e no bem-estar.

Em setembro de 2018, a Comissão Europeia propôs o fim desta mudança, mas a falta de acordo entre os Estados-membros bloqueou o processo.

Mais recentemente, na semana passada, a Comissão Europeia admitiu que alcançar um consenso "ainda é possível", conforme citado pelo jornal Público, revelando que vai apresentar um estudo nesse sentido este ano.

O papel dos dispositivos na mudança da hora

Hoje, a mudança da hora já não depende de ajustar relógios manualmente. A maioria dos dispositivos, como smartphones, computadores e smartwatches, faz essa alteração automaticamente através de sistemas como Android e iOS, que utilizam bases de dados de fusos horários atualizadas e sincronização com servidores.

Além disso, serviços digitais e infraestruturas tecnológicas funcionam com base no tempo universal coordenado (em inglês, UTC), garantindo consistência a nível global.

No entanto, a mudança pode causar pequenos problemas, como eventos duplicados em calendários, erros em sistemas mais antigos ou falhas em dispositivos inteligentes menos atualizados.

Num contexto cada vez mais digital, esta transição aparentemente simples continua a ter impacto direto no funcionamento de aplicações, serviços online e até operações críticas, mostrando que a mudança da hora vai muito além do relógio.