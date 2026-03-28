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Hora muda este domingo: porque continuamos a adiantar o relógio em 2026?

· Notícias 4 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Sergio J says:
    28 de Março de 2026 às 14:07

    Sempre a mesma conversa. Nada tem a ver com poupar energia. Ninguém quer trabalhar de noite.
    A inclinação da terra faz com que o período diurno comprima e expanda. Nos devíamos ajustar a hora ao longo do ano. Como não é prático fazemo-lo apenas duas vezes por ano. Não alterar é que não faz sentido. Recordo já estivemos uma hora adiantada e “ninguém” gostou da experiência.
    A única desvantagem da mudança da hora é todos os anos termos de levar com esta conversa duas vezes.

    Responder
  2. Analista says:
    28 de Março de 2026 às 14:18

    É para poupar dinheiro às seguradoras.

    Responder
  3. AlexS says:
    28 de Março de 2026 às 14:52

    Porque é solução menos má.

    Responder
  4. Max says:
    28 de Março de 2026 às 14:52

    “porque continuamos a adiantar o relógio em 2026”? Porque temos 5 meses com hora de inverno (UTC+0) e 7 meses com hora de verão (UTC+1).
    E assim continuará até ao nível da UE se decidir que que cada país escolhe a sua atual hora de inverno ou de verão para o ano todo.
    A UE tem três pilares: a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu onde estão os Estados-membros. E é no Conselho Europeu que não há entendimento, entre os Estados. Há um receio de que se crie um mosaico horário, por exemplo, em vez da atual hora da Europa central no verão, comum à Espanha, França e Alemanha (UTC+2), passe a ser, durante todo o ano: Espanha UTC+1, França UTC+2, Alemanha UTC+2. Ou que haja um mosaico de sul para norte da Europa, visto que os países não dão a mesma importância à hora a que nasce o sol.
    É curioso que Pedro Sánches propôs o fim da mudança de hora, mas não deu nenhuma indicação quanto há hora para o ano todo – a atual hora de inverno (UTC+1, igual à hora de verão em Portugal) – que é a preferida pelos peritos espanhóis, ou a atual hora de verão (UTC+2) – que é a mais popular.

    Responder

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