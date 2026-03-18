WhatsApp chega finalmente a alguns modelos de smartwatches da Garmin

Depois de conquistar os utilizadores da Internet, a Meta parece ter um plno bem definido para o WhatsApp. Quer conquistar o máximo de dispositivos e plantaformas para ser uma solução realmente universal e acessível a todos. Nesta senda, tem agora uma novidade. Chega finalmente aos smartwatches da Garmin, ainda que não para todos.

WhatsApp chega a mais uma plataforma

A aplicação WhatsApp foi lançada para alguns smartwatches Garmin, levando as mensagens diretamente para o seu pulso. Já está disponível na loja Garmin Connect IQ. A aplicação permite aos utilizadores visualizar as 10 conversas ou grupos mais recentes e ver as 10 mensagens mais recentes de cada conversa num relógio Garmin.

O processo de ligação também é bastante simples. Basta digitalizar um código QR no ecrã do relógio usando a câmara do seu telemóvel. A aplicação Garmin WhatsApp permite enviar mensagens utilizando um teclado integrado , que é bastante pequeno, semelhante ao da maioria dos dispositivos wearable.

Pode ver quando as mensagens chegam e as que são enviadas em grupo são devidamente identificadas com o nome do remetente. Mas, de momento, não existe a opção de enviar mensagens de voz. Resta saber se esta funcionalidade estará disponível em futuras atualizações.

Desta vez é para os smartwatches da Garmin

Pode, no entanto, enviar emojis e também ver reações emoji às mensagens. O WhatsApp, pertencente à Meta , também alerta para as chamadas recebidas, com a opção de as recusar. A aplicação é gratuita e não depende de uma subscrição do Garmin Connect+.

Uma desvantagem é que a maioria dos relógios Garmin não tem LTE, pelo que ainda precisa de estar ligado ao seu telemóvel para utilizar a aplicação. Dito isto, continua a ser conveniente, pois agora pode responder a mensagens ou simplesmente visualizá-las diretamente do seu pulso.

As mensagens pessoais e as chamadas do WhatsApp através da aplicação smartwatch Garmin também recebem a encriptação padrão do WhatsApp. Isto garante que as conversas só são acessíveis ao remetente e ao destinatário. A lista de smartwatches Garmin compatíveis com o WhatsApp inclui os modelos Garmin Fenix ​​​​E, Fenix ​​​​8, Fenix ​​​​8 Pro, D2 Air X15, Enduro 3, Forerunner 570, Forerunner 970, Tactix 8, Venu 4, Venu X1 e Vivoactive 6.