Autoridade Tributária: não se esqueça de fazer isto este mês

O mês de novembro traz várias obrigações fiscais importantes para empresas e trabalhadores independentes. Conheça a agenda fiscal de novembro de 2025.

Com o mês de novembro a decorrer, chegam também novas obrigações fiscais que empresas, trabalhadores independentes e cidadãos devem cumprir junto da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

Para evitar multas e assegurar o cumprimento das responsabilidades fiscais, é importante estar atento aos principais prazos de entrega de declarações e pagamentos.

Agenda fiscal de novembro de 2025 - Principais prazos fiscais

Até 5 de novembro

Comunicação dos elementos das faturas à Autoridade Tributária, relativa ao mês anterior (outubro), para quem não usa o sistema e-fatura automaticamente.

Até 11 de novembro

Declaração Intrastat (operações com outros países da UE), referente a outubro.

Até 15 de novembro

Declaração periódica de IVA (regime mensal), relativa a setembro 2025.

Pagamento do IVA devido desse período.

Até 20 de novembro

Entrega das retenções na fonte de IRS e IRC referentes a rendimentos pagos em outubro (trabalhadores dependentes, prestadores de serviços, etc.).

Pagamento das contribuições autónomas e IVA trimestral (se aplicável).

Até 25 de novembro

Declaração recapitulativa de IVA (modelo 349) — operações intracomunitárias de outubro.

Até 30 de novembro

Pagamento do terceiro pagamento por conta de IRC e IRS (Categoria B).

Pagamento adicional por conta (quando aplicável).

Entrega da IES/DA (Informação Empresarial Simplificada) para entidades com exercícios não coincidentes com o ano civil e que terminem em julho.

Manter-se a par das obrigações fiscais é essencial para garantir o bom funcionamento das empresas e evitar penalizações. Novembro é um mês com vários prazos importantes, por isso, vale a pena planear com antecedência e confirmar todas as declarações submetidas no Portal das Finanças.