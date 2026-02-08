PplWare Mobile

SIREN: a rede de Emergência Nacional que não falha

Autor: Pedro Pinto

  1. Fgw says:
    8 de Fevereiro de 2026 às 12:24

    Sim, isto é o SIREN. Só há um problema- desde que foi criado, o sistema falhou espetacularmente em toda e qualquer situação de crise. Mesmo depois de milhões gastos, contrariando essa ideia de baixo custo, nisso foi consistente

  2. Procurar says:
    8 de Fevereiro de 2026 às 12:52

    Se nunca ou quase nunca, se pode contar com o SIRESP cada vez que há emergências reais, apesar de 720 milhões de euros já investidos (perdidos?) nele, mais vale ou procurar outro sistema ou criar uma redundância credível que não nos deixe 100% incomunicáveis.

  3. says:
    8 de Fevereiro de 2026 às 13:41

    Temos projetos destes implementados em Portugal, também opensource com mais de 1000 nós ativos e perto de 200 gateways….

