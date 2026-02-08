SIREN: a rede de Emergência Nacional que não falha
Quando ocorrem incêndios, tempestades severas, cheias, sismos ou apagões, as infraestruturas tradicionais de comunicação tendem a falhar precisamente nos momentos em que são mais necessárias. Para colmatar tal problema, surgiu a rede SIREN.
Siren é uma rede mesh descentralizada, baseada em tecnologia LoRa
O SIREN assenta numa arquitetura de rede mesh descentralizada, baseada em tecnologia LoRa, permitindo a troca de mensagens de texto, localização e alertas críticos mesmo na ausência de internet, rede móvel ou eletricidade.
Cada nó comunica diretamente com os restantes, criando uma rede sem pontos únicos de falha, resiliente e capaz de crescer de forma orgânica à medida que mais utilizadores aderem.
Atualmente, o SIREN conta já com mais de 50 voluntários ativos, distribuídos por várias regiões do país, com uma comunidade em crescimento contínuo.
Qualquer pessoa pode participar no projeto, já que o equipamento necessário é de baixo custo, acessível e fácil de montar, recorrendo a hardware amplamente disponível no mercado. Todo o código-fonte, documentação técnica e especificações estão disponíveis de forma aberta e gratuita.
O SIREN não pretende substituir as atuais infraestruturas de telecomunicações, mas funcionar como uma camada complementar e de último recurso, assegurando comunicações básicas quando tudo o resto falha.
O projeto está aberto à participação de cidadãos, técnicos, associações, autarquias, bombeiros, proteção civil, escolas e empresas. A colaboração pode passar pela instalação de nós, desenvolvimento tecnológico, formação ou simples divulgação da iniciativa.
