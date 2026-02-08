Eleições Presidenciais 2026: envie uma SMS para saber onde vai votar

Todos os portugueses, com mais de 18 anos, podem exercer o direito de voto. Hoje é dia de Eleições Presidenciais (2.ª volta). Saiba já onde irá votar e não se esqueça que pode levar o Cartão de Cidadão no smartphone.

Eleições Presidenciais: saiba em que secção votar

Para votar e não perder muito tempo nestas Eleições Presidenciais, é fundamental confirmar em que secção e mesa de voto deve exercer o seu direito cívico. Para isso, existem formas simples, rápidas e gratuitas de obter essa informação.

Para saber onde votar basta que aceda a https://www.recenseamento.mai.gov.pt/ e introduza os dados solicitados.

O resultado será idêntico ao apresentado na imagem seguinte.

Via SMS

Além do site, podem também enviar SMS para o número 3838, com a mensagem “RE (espaço) número de CC/BI (espaço) data de nascimento”, escrevendo a data a começar pelo ano, mês e dia de nascimento [aaaammdd].

Em alternativa, pode dirigir-se à Junta de Freguesia da sua área de residência, onde poderão confirmar o seu local e secção de voto.

Alguns locais de voto estão a ser alterados, para as eleições de hoje.

Situação de calamidade - Algumas autarquias estão a adiar as eleições para dia 15 de fevereiro. Saiba quais no site da Comissão Nacional de Eleições (CNE).