“Buy for Me” ajuda os clientes a encontrar e comprar produtos dentro e fora da Amazon

A Amazon deu o mote para o sucesso do e-commerce e, desde então, tem procurado melhorar a experiência de compra do utilizador. Recentemente, a empresa lançou uma funcionalidade chamada Buy for Me, que ajuda o cliente dentro e fora da sua plataforma.

Com centenas de milhões de produtos, incluindo 300 milhões de artigos disponíveis com entrega rápida e gratuita Prime em mais de 35 categorias, a Amazon lançou uma nova funcionalidade, procurando facilitar ainda mais a experiência de compra dos utilizadores.

Em fase beta, na aplicação Amazon Shopping para iOS e Android, o recurso Buy for Me ajuda os clientes a descobrir e comprar produtos selecionados de sites de outras marcas - caso os itens não sejam, nesse momento, vendidos na loja da Amazon.

Para já, a funcionalidade está apenas disponível para um conjunto de clientes dos Estados Unidos. A testar com um número limitado de lojas e produtos de marca, o objetivo é lançar para mais clientes e incorporar mais lojas e produtos de marca com base no feedback.

Estamos sempre a trabalhar para inventar novas formas de tornar as compras ainda mais convenientes, e criámos o Buy For Me para ajudar os clientes a encontrar e comprar rápida e facilmente produtos de outras lojas de marca, se atualmente não vendermos esses artigos na nossa loja. Esta nova funcionalidade utiliza agentic AI para ajudar os clientes a comprarem facilmente produtos de outras marcas na aplicação familiar da Amazon Shopping, ao mesmo tempo que dá às marcas uma maior exposição e uma conversão perfeita.

Explicou Oliver Messenger, diretor de compras da Amazon, citado num comunicado oficial, partilhando que a funcionalidade Buy for Me é alimentada por Inteligência Artificial.

Segundo a empresa, a Buy for Me está integrada na experiência de compra da Amazon para que os clientes possam descobrir rápida e facilmente uma seleção adicional de produtos.

Ou seja, quando os clientes pesquisam artigos de marca na barra de pesquisa da aplicação Amazon Shopping, veem resultados relevantes da Amazon, de vendedores terceiros na loja e, em alguns casos, produtos adicionais relevantes de outras lojas numa secção separada dos resultados de pesquisa ("Comprar diretamente nos sites das marcas").

Os clientes podem redirecionar-se diretamente para estes sites ou, em alguns casos, verão uma ligação para o recurso Buy for Me.