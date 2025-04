Esteja atento! GNR inicia operação de controlo de velocidade intensiva

A partir desta segunda-feira a GNR vai realizar uma operação de fiscalização rodoviária para controlo de velocidade. A incidência será nas vias indicadas de maior sinistralidade.

GNR: quarta-feira haverá ação intensiva de controlo de velocidade (24 horas)

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai iniciar esta segunda-feira uma operação de segurança rodoviária que visa o controlo de velocidade. A operação no âmbito da Rede Europeia de Polícias de Trânsito (RoadPol) estará nas estradas portuguesas até domingo.

A Rede Europeia de Polícias de Trânsito (RoadPol) é uma organização estabelecida pelas polícias de trânsito da Europa para melhorar a segurança rodoviária e a aplicação da lei nas estradas. Na sua estratégia estabeleceu quatro áreas de atuação no âmbito da segurança rodoviária: as estradas, os veículos, os utilizadores e a velocidade.

Na nota, a GNR informa ainda que para quarta-feira está prevista uma ação intensiva de controlo de velocidade durante 24 horas consecutivas (ROADPOL — Speed Marathon), a realizar simultaneamente por todos os Estados Membros. A GNR tornou-se membro da RoadPol no final de 2021.

No ano passado, a corporação controlou 13.151.582 veículos e registou 9.644 em excesso de velocidade.

O excesso de velocidade continua a ser, em Portugal, uma das principais causas da sinistralidade rodoviária grave. As razões são a diminuição do tempo de reação do condutor face a um imprevisto ou o agravamento das suas consequências, em resultado da maior violência do embate.