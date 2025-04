Trade Republic com problemas “devido às enormes flutuações do mercado”

Esta segunda-feira, a Trade Republic informou que sofreu problemas técnicos "devido às enormes flutuações do mercado". O problema já terá sido resolvido, segundo avançado pela corretora e banco da Alemanha.

Segundo a informação avançada por uma das maiores corretoras da Alemanha, alguns clientes registaram "lentidão no carregamento aquando da visualização das suas carteiras".

Este problema, que a instituição financeira alemã alega já ter resolvido, terá surgido "devido às enormes flutuações do mercado", com as ações na Alemanha e noutros países a sofrerem grandes quedas.

De facto, a economia global tem sentido as consequências de uma potencial recessão, debatida entre os investidores, à medida que o Presidente dos Estados Unidos reforça o protecionismo americano e promove uma guerra comercial.

Fundada em 2015, a Trade Republic tem 8 milhões de clientes em 17 países, com ativos de 100 mil milhões de euros, segundo o seu site oficial.

As negociações da Trade Republic terão sido interrompidas, em 2021, segundo a Reuters, aquando de um aumento das operações devido a transações na Gamestop, Blackberry e outras ações, por uma disputa entre pequenos investidores e grandes hedge funds (fundos de cobertura ou proteção, em português).