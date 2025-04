Em que países se venderam mais carros em 2024?

Os últimos meses não têm sido fáceis para a indústria automóvel, com as empresas a enfrentarem a ambição (alegadamente precoce e demasiado acelerada) da mobilidade elétrica e o enfraquecimento do poder de compra. Entretanto, estes foram os países onde se venderam mais carros, no ano passado.

Apesar de muito falarmos dos Estados Unidos, da China e da Europa, a indústria automóvel estende-se a outras partes do mundo, com especial foco nas economias em desenvolvimento.

Para uma imagem mais fidedigna do panorama global, Felipe Munoz, analista de marketing da indústria automóvel da Motor1, compilou números da JATO Dynamics e de outras fontes, reunindo dados de 108 mercados.

Conforme assegurou, apesar de este número representar pouco mais de metade dos 195 países oficiais, o volume total de vendas está muito próximo do resultado, uma vez que os países em falta dão forma a mercados muito pequenos em termos de vendas de carros.

O top 10 de vendas de carros

Os 10 maiores mercados automóveis do mundo incluem a China, os Estados Unidos, a Índia, o Japão, quatro países europeus (Alemanha, Reino Unido, França e Itália), o Brasil e o Canadá.

1 China* 23,57 +8% 2 Estados Unidos da América 16,09 +3% 3 Índia 4,84 +3% 4 Japão 4,38 -8% 5 Alemanha 3,09 0% 6 Brasil 2,48 +14% 7 Reino Unido 2,31 +3% 8 França 2,09 -2% 9 Canadá 1,86 +9% 10 Itália 1,76 0%

Vendas de veículos em milhões de unidades. Variação relativamente a 2023 (*excluindo LCV - Light Commercial Vehicles). Crédito: it.motor1.com

Comparando os dados com os resultados de 2023, o analista concluiu que a classificação do ano passado pouco se alterou desde o ano transato, com exceção da Coreia do Sul, que perdeu a sua posição e ficou em 11.º lugar na classificação de 2024.

Destes grandes mercados, apenas o Japão e França registaram resultados negativos, enquanto a Itália e a Alemanha mantiveram volumes semelhantes aos do ano anterior.

O país asiático viu os seus volumes caírem 8%, perdendo a sua terceira posição histórica para a Índia, o novo protagonista, que tem lutado para aumentar as suas vendas em mercados maduros como a Europa, os Estados Unidos e a China.

No top 10, o Brasil foi o mercado com o maior crescimento anual: o volume aumentou de 2,18 milhões de unidades em 2023 para 2,48 milhões de unidades no ano passado.

A melhoria da situação financeira dos empréstimos para carros e a chegada de mais opções da China estimularam o mercado brasileiro, segundo o analista italiano. Graças a um aumento de 14%, o Brasil ultrapassou o Reino Unido, ocupando o sexto lugar.

Entretanto, a Rússia sofreu uma grande queda, após a invasão da Ucrânia há três anos e foi uma das indústrias mais afetadas. Contudo, no último ano, recuperou totalmente e ultrapassou os resultados registados antes da guerra, com um aumento de 48%.

Além destes, destaque para outros resultados positivos:

México;

Polónia;

Países Baixos;

Emirados Árabes Unidos;

Iraque;

Paquistão;

Argélia;

Costa Rica;

Bielorrússia;

Singapura;

Azerbaijão.

