Sabe quanto ganha uma marca de automóveis por cada carro vendido?

Ao longo do ano, vamos conhecendo modelos de carros assinados por várias marcas que, globalmente, apresentam propostas à medida de cada consumidor e com preços variados. No entanto, pouca atenção recai sobre quanto ganham, ou não, os nomes da indústria automóvel. Espreite os números!

Os dados sobre o número de carros vendidos em todo o mundo, em 2024, mostram que a indústria automóvel mundial vendeu, ao todo, cerca de 73 milhões de unidades.

Não fosse isto impressionante, apesar de terem vendido quase menos 50.000 unidades do que em 2023, as fabricantes de automóveis geraram receitas totais de 2,38 biliões de euros, num aumento de 2,4%, considerando as taxas de câmbio, entre 31 de dezembro de 2023 e 2024.

Em média, as fabricantes de automóveis ganharam uma receita de 32.548 euros por unidade vendida ou entregue.

Que fabricantes de automóveis ganharam mais dinheiro no ano passado?

A italiana Motor 1 compilou os balanços financeiros oficiais de 30 empresas e concluiu que a Ferrari dominou o ranking da rentabilidade, registando resultados impressionantes.

1 Ferrari 28,15% 2 Porsche 14,06% 3 Suzuki 10,30% 4 Toyota 10,25% 5 Subaru 9,83% 6 Hyundai Kia 9,52% 7 Mercedes-Benz 9,34% 8 Grupo BMW 8,08% 9 Isuzu 7,25% 10 Tesla 7,24%

Empresas de automóveis mais lucrativas em 2024 (Margem operacional %)

Em 2024, a empresa italiana ganhou 1,88 mil milhões de euros de uma receita total de 6,68 mil milhões de euros. Ou seja, pouco mais de 28% do valor de cada automóvel transformou-se em lucro operacional.

Em média, a Ferrari ganhou 136.671 euros por carro entregue, no ano passado, num valor consideravelmente superior ao registado em 2023: a fabricante ganhou 117.927 euros por carro, aumentando os seus lucros operacionais por carro entregue em 16%.

Depois da Porsche, classificada em segundo lugar, com 14,06% de margem operacional, o órgão de comunicação italiano introduziu o terceiro classificado como a marca das pessoas do mundo real.

A Suzuki, que se segue a dois nomes potentíssimos da indústria automóvel, aumentou a sua margem operacional de 8,48% em 2023 para 10,30% em 2024. Este foi o maior aumento entre as 30 empresas analisadas.

Indo ao encontro do que fomos acompanhando, a Stellantis registou uma queda nos seus volumes de vendas e, também, na sua rentabilidade.

A margem da multinacional passou de 11,81% em 2023 para 2,35% no ano passado, dando forma ao pior desempenho em termos de variação da margem operacional das fabricantes analisadas.

Em 2024, a Stellantis ganhou 656 euros por carro entregue, numa diminuição de 82% relativamente aos resultados de 2023.

Nas empresas analisadas excluem-se as fabricantes de automóveis chinesas, que não publicam os resultados das suas marcas, e as fabricantes de automóveis indianas.