Há um país “ideal” para a terceira fábrica da BYD na Europa

A BYD é muito transparente em relação aos seus planos para o mercado europeu, partilhando em várias intervenções oficiais que ambiciona expandir o negócio para os vários países. Entretanto, para que os veículos tenham uma relação (quase) umbilical com o continente, há uma terceira fábrica a ser planeada e um país a ser visto como "ideal" para recebê-la.

A maior fabricante de carros chinesa está a reforçar a sua presença na Europa, com novos modelos a chegarem e, mais do que isso, fábricas a serem erguidas no próprio continente.

Após ter iniciado as obras de uma fábrica na Hungria, com a produção prevista para o próximo ano, e anunciado uma segunda fábrica para a Turquia, que deverá entrar em funcionamento em 2026, a empresa está a considerar outros terrenos para a sua terceira fábrica.

Espanha na mira da BYD

Um dos nomes que estará em cima da mesa é Espanha, por oferecer um contexto favorável do ponto de vista industrial e energético, com custos de produção competitivos e um sistema elétrico cada vez mais orientado para as fontes renováveis.

Além disso, a colaboração política e económica entre Madrid e Pequim tornou-se cada vez mais sólida nos últimos anos.

Segundo Alberto De Aza, country manager da BYD para Espanha e Portugal, em declarações citadas pelo italiano Motor1, o país vizinho representa uma opção "ideal" para expandir a produção na Europa, uma vez que possui infraestrutura industrial bem desenvolvida e um custo de energia mais baixo em comparação com outros países europeus.

Aliás, em cima da mesa esteve, também, a Alemanha, conforme informámos, em maio. Contudo, segundo a Reuters, terá sido descartada devido ao elevado custo da mão de obra e do fornecimento de energia.

Embora este interesse no país ibérico possa significar que a BYD ai escolhê-lo para erguer a sua terceira fábrica, a verdade é que a fabricante ainda não tomou uma decisão oficial.

A fabricante chinesa continua a explorar opções e qualquer potencial acordo terá de ser aprovado pelas autoridades reguladoras chinesas.

A escolhe oficial poderá, entretanto, ser anunciada até ao final do ano.